Marčiulioniui pagyrų negailėjęs Kairys: „Jis mums davė labai daug“

Vilniaus „Rytas“ šį vakarą Prienuose pasiekė nelengvą pergalę prieš vietos „CBet“, tačiau sostinės komandos strategas Donaldas Kairys liko patenkintas savo auklėtinių parodytu charakteriu.

Rungtynių žaidėjas Martynas Echodas Taškai 14 Naudingumas 24 Atkovoti kamuoliai 10 Metimai iš žaidimo 78% 7/9

„Čia ne mes jiems leidome, bet jie mums neleido žaisti taip, kaip norėtume, – po dvikovos sakė Kairys. – Norėčiau pagirti „CBet“ komandą ir trenerių štabą – tikrai gerai treniruota ir paruošta ekipa. Su tuo, ką turi, išspaudžia maksimumą. Manau, kad neatsitiktinai laimėjo prieš „Lietkabelį“ Panevėžyje.“

„Žinojome, kad šiandien nieko lengvo nebus, o po pertraukos mums pavyko persigrupuoti, atrasti jėgų ir parodyti charakterį. Charakterio dėka ir su gynyba mums pavyko perlaužti rungtynes“, – pridėjo strategas.

– Varžovai metė daug tolimų metimų (21). Ar neatrodė, kad „CBet“ buvo laisvi prie tritaškių?

– Galbūt. Jie labai lengvai įlįsdavo į baudos aikštelę ir nusimesdavo ties tritaškiu. Turėjome didelių problemų, reikėjo sustabdyti jų prasiveržimus. Viskas prasideda nuo gynybos vienas prieš vieną ir čia mums reikėjo sukietėti, ką manau, mes ir parodėme.

– Žaidėte be Demetriuso Jacksono. Kaip komanda atrodo su juo ir be jo?

– Jūs ir pamatėte. Vertėmės be vieno iš pagrindinių įžaidėjų ir Doviui (Bičkauskiui), ir Augustui (Marčiulioniui) nebuvo taip lengva. Nežiūrint į tai, kad padarė klaidų, jie abu atstovėjo, o ypač Augustas mums padėjo su savo kibia gynyba.

– Kiek jūsų akyse atrodo paaugęs Marčiulionis?

– Jis mums davė labai daug. Nebuvo jokių abejonių, kad laikysiu jį aikštelėje, nepaisant to, kokia situacija. Jis gaus savo minutes ir šiandien Augustas jomis pasinaudojo tinkamai. Tikimės iš jo labai daug.

Viskas prasideda nuo gynybos, o paskui drąsus puolimas, geri sprendimai – auga neblogas žaidėjas.

– Padarėte 19 klaidų, kaip galėtumėte pakomentuoti šį skaičių?

– Sezono pradžia. Yra daug ir techninio, ir taktinio broko. Nepamirškime, kad „CBet“ gynėsi labai kibiai, neleido mums lengvai matyti aikštelės. Tikrai galiu už tai juos pagirti ir tai buvo jų nuopelnas, kad padarėme tiek daug klaidų.