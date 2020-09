Puikiai kamuolius skirstęs Velička svariai prisidėjo prie komandos pergalės

nus

Tai kad tu nusisneki, tai jopapa. Jis gi jau buvo islekes. Mete Zalgirio kases mokykla ir isleke i Barsos. Ten jis ir buvo ziauriai suzlugdytas. Grizes i LT vel is naujo mokesi pasitiket savim ir t.t. Nepameni, kaip jis atrode grizes is Barsos i Lietkabeli ? Kraupokai. Veliau po truouti isivaziavo, O Prienuose atsigavo. Dabar vel rodo lygi. Jei ne ta sup... Barsos klubo mokykla, jau dabar butu ekstra klase izaidejas. Pasiskaityk jo interviu. Grizes sake, net nenori prisimint ir niekam to nelinketu, ka gavo Barsoje.