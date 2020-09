Svarbus Karnišovo sprendimas: Billy Donovanas – naujasis „Bulls“ vyr. treneris

LaVine reacts to Bulls hiring Billy Donovan while streaming COD on Facebook Gaming pic.twitter.com/9f8tOFBhxJ —" target="_blank" rel="nofollow" title="https://t.co/9f8tOFBhxJ">pic.twitter.com/9f8tOFBhxJ—">https://t.co/9f8tOFBhxJ">pic.twi... Stephen Favetti (@stephenfavetti) September" target="_blank" rel="nofollow" title="https://twitter.com/stephenfavetti/status/1308535769846304768?ref_src=twsrc%5Etfw">September">https://twitter.com/stephenfavetti/statu... 22, 2020

LaVine reacts to Bulls hiring Billy Donovan while streaming COD on Facebook Gaming: