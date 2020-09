Lemiamą kovą pralaimėjęs „Neptūnas“ liko už Čempionų lygos borto

Bato aulas

Tikras gaidamavicius treneris! Paskutines 5min buvo tiesiog strategiskai apzaistas! Komanda nesukure nei vienos padorios atakos per paskutines 5min. Zaideju lygis taip pat kaip kieme. Is po kases neimeta po 3 kartus is eiles. Patranku mesa! Mazeikai isvis karjera jau dabar stabdyti reikia. Kiek kamuoliu sitas meslius pragane per tas pacias paskutines 5min.