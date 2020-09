Pirmasis užsienio vartus per pandemiją atvėręs „Neptūnas“ kremtasi dėl paleisto šanso

Nuotr.: FIBA Champions League

Klaipėdos „Neptūnas“ tapo pirmąja Lietuvos klubine komanda, kuri šį sezoną koronaviruso sąlygomis išvyko rungtyniauti į užsienį.

Uostamiesčio ekipa nuo rugsėjo 20-osios, sekmadienio, iki šiandienos, rugsėjo 25-osios, buvo Bulgarijos mieste Botevgrade, kuriame kovėsi dėl vietos FIBA Čempionų lygos pagrindiniame turnyre.

Pusfinalyje Tomo Gaidamavičiaus treniruojama komanda 77:73 įveikė Londono „Lions“, bet finale 59:69 pripažino Minsko „Cmoki“ pranašumą ir į pagrindinį turnyrą nepateko.

Tinklalapis „BasketNews.lt“ su „Neptūno“ sporto direktoriumi Dainiumi Vaiteliu kalbėjosi apie klaipėdiečių išvyką į užsienį pasaulinės koronaviruso pandemijos fone.

Dar prieš išvykstant iš Lietuvos, likus 72 valandoms iki skrydžio, visi „Neptūno“ nariai privalėjo atlikti koronaviruso testus, o keliauti į atrankos turnyrą galėjo tik sulaukę neigiamų rezultatų. Visi testai parodė neigiamus atsakymus.

„Neptūnas“ į Bulgariją keliavo iš Vilniaus per Frankfurtą, o per pirmąjį skrydį ne vienas komandos narys lėktuve turėjo sėdėti šalia kitų žmonių. Tik skrendant iš Frankfurto lėktuvas buvo apytuštis, todėl komandos nariai galėjo laikytis didesnio atstumo tarp žmonių.

Vos nusileidus Bulgarijoje, visi komandos atstovai turėjo pateikti dokumentus su neigiamais koronaviruso rezultatais. Padarius tai ir pamatavus krepšininkų temperatūrą, buvo leista vykti autobusu į viešbutį.

Į Botevgradą neišvyko klubo vidurio puolėjas Simas Galdikas, kuriam prieš kelionę buvo sukilusi kūno temperatūra, tad krepšininkui dėl to patikrinimo vietose būtų galėję kilti problemų.

„Jeigu ne koronavirusas, jis tikrai būtų skridęs“, – pažymėjo Dainius Vaitelis.

Bulgarijoje krepšininkams nebuvo atliktas nė vienas koronaviruso testas.

Visos atrankos turnyro komandos privalėjo laikytis saviizoliacijos ir viešbutį galėjo palikti tik vykstant į treniruotes ar rungtynes.

„Nebuvo to, kad kažkas nusižengtų taisyklėms, kitas dalykas, ten net nebuvo kur eiti, aplink viešbutį nelabai kur pavaikščiosi, nes rajonai buvo tokie įdomūs, – pasakojo Vaitelis. – Tik viešbutis, treniruočių salėje, viešbutis, rungtynės. Taip dienas ir leidome.“

Viešbutyje buvo privaloma dėvėti kaukes, krepšininkai ir toliau nuolat buvo tikrinami dėl kūno temperatūros.

FIBA Čempionų lyga buvo nusprendusi, kad komandos valgys kartu su visais kitais viešbučio gyventojais, tačiau jau antrąją dieną to atsisakyta – buvo skirta kita patalpa, kurioje komandos buvo susodintos prie atskirų stalų.

Be to, viešbučio gyventojų buvo prašoma valgyti su pirštinėmis, tačiau to buvo atsisakyta antrąją dieną, kai komandų nariai vietoje to dezinfekuodavo rankas.

„Neptūnas“ su neįprastomis taisyklėmis susidūrė ir rungtynėse. Nors važiuojant į jas komandos nariai autobuse sėdėjo vienas šalia kito, arenoje to daryti negalėjo – atsarginių žaidėjų kėdės buvo sudėliotos dideliu atstumu viena nuo kitos.

Komandas prie atsarginių žaidėjų suolelio prižiūrėjo FIBA Čempionų lygos atstovas, kuris net ir dėl menkiausio nusižengimo vis perspėdavo.

„Jis buvo labai atsakingas žmogus, tik truputį kėdę arčiau pastumi, iškart mosikuoja, kad negalima“, – pažymėjo Vaitelis.

Taip pat saugiu atstumu krepšininkai sėdėjo ir per minutės pertraukėlės, tačiau aikštėje esantis penketas galėjo gerai girdėti Tomo Gaidamavičiaus nurodymus, mat salėje žiūrovų nebuvo.

Per ekipų pristatymą prieš rungtynes žaidėjai negalėdavo vieni su kitais sumušti rankomis. Ta pati situacija kartojosi ir po mačo – komandoms nebuvo leista vieną kitą pasveikinti.

Po pergalės pusfinalyje prieš „Lions“ Tomas Gaidamavičius su trenerių štabu priėjo prie vidurio linijos, tačiau varžovų trenerio nesulaukė. Šis norėjo prieiti, bet jį greitai sustabdė vienas iš komandos atstovų bei priminė apie FIBA taisykles.

Po antrųjų rungtynių situacija buvo kitokia. „Neptūno“ komanda pasveikino pergalę pasiekusią Minsko „Cmoki“ ekipą.

„Buvo absurdiškų dalykų, situacijų, kurios prasilenkė su logika, bet stengėmės nekreipti dėmesio ir laikytis taisyklių“, – apibendrino Vaitelis.

Penktadienio vidurdienį „Neptūnas“ pradėjo kelionę į namus, o Vilnių pasieks tik vidurnaktį. Nieko nelaukus komanda autobusu vyks mobilųjį koronaviruso patikrinimo punktą, o tuomet – kelionė į Klaipėdą.

Kadangi grįš tik paryčiais, išmiegojus komandos nariai galimai jau žinos testų rezultatus, kurie turėtų pasirodyti iki šeštadienio pietų. Jeigu jie bus neigiami, komandai bus leista neatlikti 14 dienų trunkančios saviizoliacijos.

Šeštadienį pasiilsėjus ir sekmadienį atlikus treniruotes, pirmadienį „Neptūnas“ pratęs kovas Lietuvos krepšinio lygoje, kurioje turi vieną pergalę prieš Alytaus „Dzūkiją“.

Tai bus pirmasis kartas nuo 2002-2003 metų sezono, kai Klaipėdos klubas per savaitę žais tik po vienerias rungtynes.

„Pliusai tik tokie, kad yra šansų geriau pasiruošti LKL rungtynėms, – vertino Vaitelis. – Minusai, kad žaisti Europos turnyre krepšininkams yra labai gerai, jie įgauna patirties. Aišku, nepasakyčiau, kad šiais metais būtume labai daug ką nuveikę, bet patirties tikrai būtume įgavę. Tikrai to siekėme, bet nepavyko, tai nepavyko. Dabar ruošimės LKL, turėsime daug laiko ruoštis.“

2003-2004 metų sezone „Neptūnas“ varžėsi FIBA Europos taurės turnyre, nuo 2004 iki 2012 metų rungtyniavo Baltijos krepšinio lygoje, o nuo 2012 iki 2020 metų – VTB Vieningoje lygoje, Europos taurėje, Eurolygoje ir FIBA Čempionų lygoje.

Pastarajame turnyre ekipa žaidė ketverius metus iš eilės nuo 2016-2017 metų sezono.

Lemiamoje kovoje dėl FIBA Čempionų lygos „Neptūnas“ žaidė su 10 krepšininkų, kadangi padėti negalėjo ne tik Galdikas, bet ir Aidas Einikis.

Įpusėjus ketvirtajam rungtynių kėliniui Žygimantas Janavičius sumažino uostamiesčio ekipos atsilikimą iki minimumo (57:58), tačiau tuomet Lietuvos klubas pralaimėjo atkarpą 2:11 ir suklupo.

„Nusivylimas toks, kad jeigu pralaimime 20 taškų skirtumu, tuomet viskas būna aišku, o čia tikrai buvo šansų laimėti, – apie nesėkmę kovoje dėl patekimo į Čempionų lygą sakė Vaitelis. – Mes patys nelaimėjome, o ne jie geriau žaidė. Dėl to labai skaudu. Gynyboje dirbome gerai, tokia komanda neįmetė 70 taškų, bet mes patys neužpuolėme, nemetėme laisvi, bijojome imtis iniciatyvos ant savęs, žaidėjai dar neturi patirties. Trūksta to labai.

Visiškai esame patys kalti, buvo šansų laimėti, patys tai matėme. Tie 10 taškų atsirado tik pačioje pabaigoje, iki tol buvo 5 taškai ir mažiau. Patirties trūkumas buvo didžiausias minusas.“

Šį sezoną FIBA Čempionų lygoje žais vienintelė Lietuvos komanda, Vilniaus „Rytas“. Donaldo Kairio kariaunai teks prisitaikyti prie sąlygų, kurias pirmasis Lietuvoje išbandė Klaipėdos „Neptūnas“.