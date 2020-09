Laurynas Birutis pripažintas ACB lygos mėnesio MVP

s

Tiketa ir matyta per LTU treniruotes Scrimmige tipo varzyboe Birutis dare ka norejo tiek su Mareku tiek su kitais tuo metu buvusiais aiksteleje..nesuprantu kur Maskoliuno akys kai dominuojantis centras po to per tikras varzybas sedi ant suolo..Isvis lietuvoje treneriai ziuri i pavardes ir amziu..nemegstu ziauriai dimsos bet jis tikrai nera prastesnis uz vasturia..isvis visi jauni turi begti is tos rusiskos senovines valstybes ir gryzti Dievais kaip Giedraitis Grigonis Velicka dabar jau ir Birutis ir t.t. negu cia suola trinti kaip masiulis ar valinskas..ir niekada nebetapti gerais zaidejais