Rolandas Jarutis palieka „Ryto“ direktoriaus postą

Priezastys sunkiai suprantamos. Juk yra ten zmoniu kurie tvarko administracija, net isejus Sarapinui. Vienintelis sutapimas, kad pagaliau buvo savivaldybei pristatytas auditas, ir ten buvo fokusu prikresta ir pacio rolo, tenka pabrukus uodega trauktis. Bent is sio posto. Kito paaiskinimo as nerandu. As ji buciau seniai isvijes vien uz tai kad jis kaip sporto direktorius, turetu pats su treneriais skautint zaidejus, o nesamdyt saves paties (savo firmos), kuri atlieka darba, kuri jis pats turi padaryt Ryto pareigose. Bet visos tiesos mes nesuzinosim. Gal pagaliau savivaldybe pakrate uz kupros sita siurbeliu organizacija. Ir net jaunimo piramidziu statymas neuzglaiste nuolatiniu aferu.