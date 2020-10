Rokas Jokubaitis baudų metimais išplėšė pirmąją „Žalgirio“ pergalę Eurolygoje

Nuotr.: intime.gr

Kauno „Žalgiris“ (1-0) Eurolygoje startavo pergale. Rokas Jokubaitis likus 3,5 sek. pataikė dvi baudas ir kauniečiams išplėšė pergalę svečiuose 68:67 prieš Pirėjo „Olympiakos“ (0-1).

Lemiamoje atakoje Graikijos klubo krepšininkai nė neatliko metimo ir pergalę šventė kauniečiai.

Netrukus pateiksime daugiau informacijos.

Rungtynių eiga

0:2, 1 min.: Pirmuosius taškus pelno Lauvergne‘as.

5:2, 2 min.: Harrisono penki taškai.

8:2, 3 min.: Aštuntasis Harrisono taškas.

10:3, 4 min.: Lauvergne‘as įmeta vieną baudos metimą. Jeano-Charleso dvitaškis.

10:7, 5 min.: Grigonio ir Lauvergne‘o dvitaškiai.

10:9, 6 min.: Pirmieji Grigonio taškai.

12:11, 7 min.: Lekavičiaus ir Papanikolaou dvitaškiai.

12:18, 8 min.: Jokubaitis pelno penkis taškus, Rubitas prideda dvitaškį.

15:21, 9 min.: Spanoulio ir Milaknio tritaškiai.

18:23, 10 min.: Kėlinys baigiasi Slouko ir Milaknio tritaškiais.

„Olympiakos“: Aaronas Harrisonas 8 (2/3 trit.), Vassilis Spanoulis ir Kostas Sloukas po 3.

„Žalgiris“: Rokas Jokubaitis 7 (3/4 metimai), Joffrey Lauvergne‘as 5, Lukas Lekavičius 4.

Jokubaičio pasirodymas pirmajame kėlinyje:

20:23, 11 min.: Martino du taškai.

22:27, 10 min.: Martino, Gebeno ir Grigonio dvitaškiai.

25:29, 14 min.: Jenkino tritaškis ir Hayeso dvitaškis.

29:29, 15 min.: Keturi Printezio taškai iš eilės.

29:31, 16 min.: Grigonio dvitaškis.

31:31, 17 min.: Šeštasis Martino taškas.

33:34, 18 min.: Taiklios McKissico baudos. Walkupas smeigia tritaškį.

35:34, 19 min.: Vezenkovas grąžina persvarą Graikijos klubui.

37:34, 20 min.: Martino du taškai.

„Olympiakos“: Aaronas Harrisonas (2/3 trit.) ir Martinas Hassanas (4/4 dvit.) po 8.

„Žalgiris“: Rokas Jokubaitis 7 (3/4 metimai), Marius Grigonis 6, Joffrey Lauvergne‘as 5, Lukas Lekavičius 4.

„Žalgiris“ per pirmus du kėlinius Pirėjuje yra kitoks nei per visas iki šiol žaistas rungtynes. Jeigu LKL dvikovose kauniečių rotacijos ir penketai buvo labai aiškūs, tai pirmosiose Eurolygos rungtynėse matome kur kas skirtingesnes variacijas. „Žalgiris“ kol kas ir kur kas labiau žaidimą grindė per baudos aikštelę (12/19 dvitaškių ir 3/9 tritaškių).