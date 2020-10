Įvertinimai žalgiriečiams: Jokubaičio drąsa, Grigonio improvizacija ir Lauvergne'o ramybė

Nuotr.: intime.gr

Kauno „Žalgiris“ dramatiška pergale 68:67 Pirėjuje prieš vietos „Olympiakos“ pradėjo 2020-2021 metų Eurolygos sezoną.

Pergalės kalviu tapo 19-metis Rokas Jokubaitis, kuris paskutinėmis sekundėmis ne tik realizavo pergalę atnešusius baudų metimus, bet ir ketvirtojo kėlinio pabaigoje atliko prasiveržimą, pasibaigusį taškais su varžovo pražanga.

Iš viso jaunasis „Žalgirio“ talentas per 16 minučių surinko 12 taškų (3/5 dvit., 1/2 trit., 3/3 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko tiek pat rezultatyvių perdavimų ir surinko 15 naudingumo balų.

„BasketNews.lt“ žurnalistas Jonas Lekšas įvertino individualų žalgiriečių pasirodymą sezono starte Pirėjuje.

Rokas Jokubaitis – 10 balų

16 min., 12 tšk. (3/5 dvit., 1/2 trit., 3/3 baud.), 3 atk. kam., 3 rez. perd., 15 naud. balų.

Nuotr. intime.gr

Kokios 19-mečio rungtynės! Jokubaitis anksti pasirodė aikštėje po kelių iš eilės Vasturios klaidų gynyboje ir iš karto „Žalgirio“ žaidimas ėmė gerėti. Uždavęs gerą toną rungtynėms, Rokas apie save dar sykį priminė tuomet, kai komandai labiausiai reikėjo – iš pradžių ketvirtajame kėlinyje pelnyti du taškai su pražanga, o paskutinėmis sekundėmis išgelbėta beviltiška lemiama „Žalgirio“ ataka ir šaltakraujiškai realizuoti baudos metimai. Bravo!

Marius Grigonis – 9 balai

32 min., 15 tšk. (5/9 dvit., 1/3 trit., 2/2 baud.), 6 atk. kam., 4 rez. perd., 4 kld., 6 išpr. praž., 17 naud. balų.

Nuotr. zalgiris.lt

Rungtynes Grigonis pradėjo sunkiai, bet po to įsivažiavo ir savo improvizacija bei paties susikuriamais metimais palaikė „Žalgirį“ kovoje iki paskutinių minučių. Lietuvis šį sezoną bus tas žmogus, į kurį kryps komandos draugų akys sudėtingais momentais ir nors lemiama ataka gynėjui nenusisekė, prieš tai susikuriamos progos nuteikė pozityviai. Žinoma, be išprovokuotų pražangų, atkovotų kamuolių ir rezultatyvių perdavimų netrūko ir klaidų, tačiau gynyboje, be gauto offscreeno prieš McKissicą, didesnių skylių nebuvo.

Joffrey Lauvergne'as – 8 balai

21 min., 13 tšk. (5/7 dvit., 3/5 baud.), 3 atk. kam., 11 naud. balų.

Nuotr. intime.gr

Lauvergne'as atrodė užtikrintai baudos aikštelėje ir, kai pirmą ataką jam iškart buvo paskirtas derinys ant ūselio, atrodė, jog tai bus vienas pagrindinių „Žalgirio“ akcentų puolime. Vis dėlto vėliau prancūzas labiausiai gyveno iš pikenrolo situacijų. Patiko vidurio puolėjo ramybė prie dvigubinimo baudos aikštelėje ir geri kamuolio nusimetimai ant perimetro. Aikštėje centras praleido 21 minutę ir kartais atrodė, jog Martinas Schilleris auklėtinį perlaiko ant suolo. Žinoma, rungtynių pabaigoje Lauvergne'as buvo atakuojamas prie išsikeitimų ir vis dar sunku tikėti, jog ši gynybos sistema su prancūzu aikštėje gali gerai veikti.

Thomasas Walkupas – 6,5 balo

23 min., 6 tšk. (0/1 dvit., 2/6 trit.), 3 atk. kam., 2 rez. perd., 2 kld., 3 naud. balai.

Nuotr. intime.gr

Tai nebuvo geras Walkupo mačas puolime – gynėjas stokojo kūrybos ir agresyvumo. Tiesa, nors krepšininkui nekrito geri metimai iš toli, jis nebėra tas žaidėjas, prie kurio varžovų komandos gali rizikuoti, o tai amerikietis įrodė šaltakraujišku tritaškiu mačo pabaigoje. Taip pat gražiausi žodžiai Thomasui dėl gynybos prieš Kostą Slouką, kurį žalgirietis asmeninėje gynyboje spaudė pagirtinai.

Lukas Lekavičius – 6,5 balo

17 min., 6 tšk. (3/4 dvit., 0/1 trit.), 3 rez. perd., 10 naud. balų.

Nuotr. Basketnews.lt/V.Mikaitis

Lekavičius darė tai, ką geriausiai moka – draskė varžovų gynybą prasiveržimais į baudos aikštelę, o, kai krenta floateriai, žalgiriečių puolimas iškart tampa aštresnis. Žinoma, lietuviui varžovas nebuvo pats parankiausias, turintis daug fiziškai stiprių krepšininkų, o taip pat gynyboje Lukui sunkiai sekėsi prižiūrėti Slouką.

Augustine'as Rubitas – 6 balai

15 min., 4 tšk. (2/5 dvit.), 3 atk. kam., 3 naud. balai.

Nuotr. intime.gr

Esant aikštėje Rubitui, matosi, jog Schilleris akcentuoja krepšininko pikenpopus ir sezono eigoje tai gali tapti svarbiu „Žalgirio“ ginklu puolime. Lyginant su sezono pradžia, aiškiai matyti, kaip amerikietis gerina fizinę kondiciją ir prieš „Oly“ kelis kartus gynyboje sėkmingai sujudėjo stepouto situacijose, o puolime, nors ir ne viskas sekėsi, taip pat vaizdo negadino. Būtent greitėjančios Augustine'o kojos yra didžiausia „Žalgirio“ trenerių viltis – tai atrodo vienintelis komandos aukštaūgis, turintis perspektyvų atkarpomis keistis ginamaisiais pikenrolo situacijose.

Martinas Gebenas – 6 balai

10 min., 2 tšk. (1/2 dvit.), 5 atk. kam., 6 naud. balai.

Nuotr. BasketNews.lt/V.Mikaitis

Labai kažkuo aikštėje Gebenas neišsiskyrė, tačiau 5 atkovoti kamuoliai per 10 minučių yra solidus rezultatas. Lietuvis vaizdo aikštėje tikrai negadino ir patikimai suteikė poilsio minučių Lauvergne'ui.

Artūras Milaknis – 5,5 balo

19 min., 6 tšk. (2/3 trit.), 2 atk. kam., 4 praž., 4 naud. balai.

Nuotr. intime.gr

Milaknis Šarūno Jasikevičiaus žaidimo schemose daug turėjo dirbti be kamuolio, jam buvo kuriami deriniai po stagerių, o pas Schillerį – viskas paprasčiau. Veteranui dabar yra kuriamos progos iš handoffų ir nors tai atrodo mažiau efektyvu, nes nėra pritraukiamas varžovų dėmesys nuo kitų „Žalgirio“ žaidėjų, smagu matyti, jog ir prie naujojo trenerio Artūras turi aiškų vaidmenį. Asmeninėje gynyboje lietuvis vargo prieš fiziškai stipresnius oponentus, o taip pat komandinėje gynyboje padaryta klaida kainavo du taškus su pražanga.

Nigelas Hayesas – 5 balai

24 min., 2 tšk. (1/4 dvit., 0/2 trit.), 7 atk. kam., 2 rper. kam., 5 naud. balai.

Nuotr. intime.gr

Hayesas išlieka ištikimas sau – niekada negali nuspėti, ko gali tikėtis iš jo atskirą vakarą puolime. Pirėjuje amerikiečiui vėl stigo stabilumo atakuojant iš distancijos, ne sykį krepšininkas sudvejojo, o taip pat ketvirtajame kėlinyje išmetė neparuoštą metimą, kuris galėjo brangiai kainuoti. Akivaizdu, kad puolėjas turi didžiulį vaidmenį Schillerio žaidime, todėl puolime būtinas solidesnis jo žaidimas. Komandinėje gynyboje krepšininkas kelis kartus suklydo, tačiau asmeninėje buvo užtikrintas ir vien ko vertas buvo paskutinis Slouko uždarymas.

Paulius Jankūnas – 3 balai

10 min., 0 tšk. (0/1 dvit.), 1 atk. kam., -2 naud. balai.

Nuotr. intime.gr

Kapitonas porą kartų gerai atėjo į pagalbą komandos draugams, tačiau daugiau kažkuo, be puolime užsidirbtos pražangos, neįsiminė. Keistai atrodė, kuomet aikštėje Jankūnas turėjo gainiotis gerokai už save greitesnį bei mobilesnį Sašą Vezenkovą, o puolime ant ūselio savo pranašumais nesinaudojo.

Steve'as Vasturia – 2 balai

13 min., 2 tšk. (1/1 dvit., 0/2 trit.), 1 atk. kam., 3 praž., -2 naud. balai.

Nuotr. intime.gr

Kol kas šio krepšininko žaidimas yra didelė mistika. Rungtynių pradžioje pirmuosius 8 „Oly“ taškus pelnė Aaronas Harrisonas ir visi jie buvo praleisti dėl Vasturios klaidų gynyboje. Vėliau amerikiečiui nepavykdavo sėkmingai išlįsti iš po užtvarų, o puolime jo vaidmuo taip pat neaiškus – oponentai rizikavo prie žalgiriečio gynyboje, o jam jų nubausti tritaškiais nepavyko.