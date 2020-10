Po sprigto namie – kovingai ir garsiai atsitiesęs „Žalgiris“

Bus

Nu bl... uz...sot su tais Dimsa ir Vasturia. vasturia zaidzia, kol Garino gris. po to Vasturia arba is vis nebus registruotas arba sedes ant suolo. na butu likes Dimsa. Jus jam to linketumete ? jam geriau bus Ispanijoj. manau apie tai ir buvo pagalvota vadovybes.