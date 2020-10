NBA komisaras: „Mažai tikėtina, kad per olimpines žaidynes darysime pertrauką“

Anonimas

tu pats suvoki ka rasai? :D sitas sezonas dar nesibaige, jis nori kita pradet :D butent sausi (o net ne gruodi) o gal ir dar veliau prades nes nori bent dali fanu i tribunas susigrazint ir taip pajamas generuot. o zaideju streiku irgi jokiu nebus, nes uz tokius streikus jiems taip per algas kirstu kad maza nepasirodytu. ir pries svaigstant apie kazkokia meile krepsiniui tai tie patys eurolygos zaidejai praeita sezona irgi ramia galva nusitrauke taip kad. ir nesakau kad kazka blogai eurolygos zaidejai padare tiesiog tokia realybe. susitaikykit kad gyvenam laikais kai visi skaiciuoja ir tiek. jei nba padarys taip kad sezonas vyktu per olimpiada tai tas sezonas kuo ramiausiai per olimpiada ir praeis