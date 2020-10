„Rytas“ suspendavo galimai eismo įvykį sukėlusį McCullough

KL

Vienas is dvieju: arba rytas bando tokiu budu krepsininku "atsikratyti" arba sukeles ivyki buvo neblaivus/pabego is ivykio vietos. Jeigu pirmas variantas tai rytas labai rizikuoja, kad poto po teismus neuztampytu del to, nebent euru nemazai numestu, kad tas tyletu.