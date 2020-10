Su „Barca“ žaidusioje CSKA ekipoje – trys koronavirusu užsikrėtę žaidėjai

LT

Po naujiena kad Saras susirgo koronavirusu vienas klounas is ploksciasmegeniu antivakseriniu gaujos zvenge ir aiskino, kad turetu kazkas is Cask susirgti, bet aisku to nebus neva viskas yra makaronavirusas. Dabar skelbia kad ir Cask zaideju susirgo. Nauju samokslo teoriju bus ar vel kokiu issivartymu prigalvos kad ir vel eilinis melas?