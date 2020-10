Penktadienį su „Žalgiriu“ žaisiančioje „Chimki“ ekipoje – trys koronavirusu užsikrėtę krepšininkai

Anon

visi dalbajo....komentuojantys cia bukagalviai ae bent isivaizduojat ta virusa ( gripa ) ,galvojat visi persirgs ir lengvai ??!! Debilai jus ,sis gripo virusas nejuokas tik 25-30 proc buna lengvi ar besimptomiai , 40 proc serga gan sunkiai ar vidutine forma ,visa kita ypac sunkia forma ,be to is komsndos kad ir saugantis po 3 vidurkiskai paima ir uzsikrecia virusas ,sirgimo laikotarpis vieniems 10 kitiems reikia ir 20 d ,visiskai nesirupinant visa komands gali uszikresti is karto !!! taip ,kad nekliedekit vafliai ...!!! p.s as jsu persirgau Covid pries beveik 8 men ir tikrai galiu pasakyt,kad tai ziaurus jausmas kai nejauti kvapu,gydais arbatom ir viskuom kitu beveik 2 savaites ,per jas buni labai pavarges ...