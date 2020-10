Pasikeitusia salių nuomos tvarka Vilniuje nepatenkintas K. Lavrinovičius: „Kažkoks chaosas“

Ttd

kiek krepsinio mokyklos yra pastaciucios krepsinio saliu??? Kiek investavo i statybas??? Marciulionio krepsinio mokykla betods savo sales turejo. Tai buvo vakarietiskas poziiris i versla. Cia man prades aiskinti kad moka mokescius :))) moka is mano sumoketu imoku uz iliuzija kad mano sunus taps krepsininku :))) Todel as nebegaliu savaitgali su chebra pametyti i krepsi??? Mes mokam mokescius tiesiogiai ir turime pirmumo teise kaip bendruomene i bendruomeniniu erdviu panaudojima. O jus vietoje to kad zliumbtumete ir statytumetes krepsinio muziejus pastatykite maniezu uzdaru su n krepsinio aiksteliu ir patys nuomokite. Paskolos pigios siais laikais...