Kuzminskas – apie COVID-19 protrūkį „Loko“ klube ir Eurolygos ambiciją

Nuotr. vtb-league.com

Įvairiose šalyse plintantis COVID-19 virusas ardo Europos grandų darbo procesus. Dar pasiruošimo sezonui etape dėl šios priežasties stojo lietuviškoji Krasnodaro „Lokomotiv“ komanda. Mindaugo Kuzminsko ir Manto Kalniečio atstovaujamas klubas teigiamų rezultato šūsnio sulaukė rugsėjo pradžioje po eilinio testavimo seanso.

Tada įsiplieskusiame židinyje supleškėjo tik ikisezoniniai planai, tuo metu dabar jaukiasi stipriausių pirmenybių vykdymas.

Visa „Lokomotiv“ komanda iš karto buvo izoliuota, o apsirgusieji, kurių oficialiai klubas nenurodė nei skaičiaus, nei identiteto, pateko į medikų priežiūrą. Kuzminskas neslėpė, jog teigiamų testų žinia pribloškė, mat buvo sunku suvokti, kad tolėliau sklandęs koronavirusas įsimetė į jo paties aplinką.

„Visiškai kitaip reaguoji, kol nepaliečia tavęs ar artimųjų. Taip ir šįkart, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ sakė Kuzminskas. – Be abejo, daug kam buvo šokas, sustojo treniruočių procesas, ką toliau daryti, kada bus treniruotės, kada galėsime žaisti. Tokiu metu labiausiai kankina nežinomybė, kad nežinai nei kada, kas bus, nei kada, kas planuojama.

Tų klausimų būna daug daugiau nei atsakymų. Labai gaila ir vasarą įdėto darbo, nes saviizoliuotis teko atvykus, vėliau ir įsimetus virusui į komandą, tad asmeninei ir komandos formai tai atsiliepė tikrai neigiamai.“

Su svoriais ir treniruokliais savoje erdvėje užsidarę krepšininkai grįžo į pirmosios koronaviruso bangos režimą, tačiau jis, kaip džiaugėsi Kuzminskas, neužtruko. Sporto direktoriaus Gino Rutkausko vadovaujama „Lokomotiv“ staigiai pažabojo plitimą, o operatyviai įvestos specialios tvarkos pildymas turėtų būti pavyzdys Rusijos žmonėms.

Žaidėjams griežtai liepta visur dėvėti kaukę, išskyrus rūbinę ir aikštelę, laikytis dezinfekcijos nurodymų bei reguliariai tirtis.

„Kiek pastebėjau, šalyje žmonės nėra nusiteikę itin atsakingai laikytis visų taisyklių, bet bent jau pas mus klube į tai žiūrima labai rimtai, – teigė Kuzminskas. – Testų darome labai daug. Pradėjau juos iš tikrųjų skaičiuoti, bus labai įdomu, kiek jų padarysime per sezoną.“

Rusijoje iki šiol užfiksuota daugiau nei 1,25 mln. apsikrėtimų, infekcija pasiglemžė beveik 22 tūkst. gyvybių. Milijoniniame Krasnodaro mieste susirgimai nustatyti 13,8 tūkst. žmonių, kiek daugiau nei tris tūkstančiai tebeserga.

Antroje savaitės pusėje Maskvą sieks Kauno „Žalgiris“, kuris Eurolygos išvykos ture Mytiščiuose penktadienį kovos su Rimo Kurtinaičio treniruojama „Chimki“. Pastarosios gretose po dvikovos su Atėnų „Panathinaikos“ savaitgalį buvo nustatyti trys užsikrėtimai. Dar apie tris COVID-19 komandoje po pirmojo Eurolygos turo su „Barcelona“ paskelbė kitas Rusijos gigantas, Maskvos CSKA, su kuriuo „Lokomotiv“ VTB Vieningoje žaidė jau kitądien.

Pasiruošimo etape COVID-19 infekcijos užgrūdintos „Lokomotiv“ sezonas startavo sklandžiai: klubas VTB Vieningos lygos rungtynėse priėmė Zeliona Guros „Stelmet“ iš Lenkijos, o Europos taurės namų mače – Antverpeno „Telenet Giants“ iš Belgijos.

„Situacija pas mus dabar yra kontroliuojama, – bendraudamas su tinklalapiu „BasketNews.lt“, tęsė Kuzminskas. – Be abejo, dabar yra labai didelis pranašumas komandoms, kurios turi užsakomuosius reisus, nes (komerciniai) skrydžiai yra labai nepatogūs, jų tiesiog nėra. Kartais gali tekti, pavyzdžiui, tiek mums, tiek kitiems, kurie negyvena didžiuosiuose miestuose, keliauti kone dvi paras, jog pasiektum rungtynių vietą.

Į rungtynes su Panevėžiu „Lietkabeliu“ išskrisime pirmadienį, o grįšime tik penktadienį. Čia turbūt bus didžiausi trukdžiai ir iššūkiai. Visa kita, aš labai tikiuosi, kad tiek Eurolyga, tiek Vieningoji lyga turėjo visą vasarą tam pasiruošti, ir tikiuosi, jog turi tiek planą B, tiek planą C, jeigu kažkas įvyktų ne pagal tai, kaip yra planuojama.“

Iššūkių kupinu metu 15-ąjį sezoną pradėjęs Kuzminskas jo išvakarėse pasidalijo sentimentaliu momentu. Krepšininko instagramo profilyje iššoko nuotrauka iš pirmosios Niujorko „Knicks“ treniruočių stovyklos dienos, sulig kuria įsisuko amerikietiškų kalnelių karuselę primenantis ketverių metų ruožas.

Po pirmojo NBA sezono lūkesčių kupinas Lietuvos rinktinės puolėjas liko už „Knicks“ sudėties ribų, pusantrų metų etapas Milano „AX Armani Exchange“ buvo persmelktas chaoso, o permainų anksti sukrėstą Pirėjo „Olympiakos“ paliko vos po mėnesio.

Tautiečio situaciją sekęs Ginas Rutkauskas tada Kuzminskui pasiūlė tai, ko vilnietis ieškojo metų metus po sugrįžimo iš anapus Atlanto – galimybės save realizuoti lengvojo krašto puolėjo pozicijoje.

Už tokio šanso užsikabinęs atletas Vieningoje lygoje iki 2019-2020 m. sezono sustabdymo vos vienose iš 14 rungtynių nepelnė dviženklio taškų skaičiaus, o 14,7 taško vidurkis buvo antras geriausias komandoje.

Šį sezoną Kuzminskas atidarė ypač universaliu pasirodymu, pelnydamas 11 taškų, atkovodamas 10 kamuolių ir išdalindamas 5 rezultatyvius perdavimus.

Tokie skaičiai – Jevgenijaus Pašutino įgalintų Kuzminsko galimybių rezultatas.

„Ginas daug prisidėjo prie to, kadangi mane ėmė, jog pirmiausia gaučiau daug žaidimo laiko, žaisčiau per dvi-tris pozicijas, jeigu iškyla tam tikrų situacijų, – džiaugėsi Kuzminskas. – Mūsų žaidimas – labai paprastas, bet efektyvus. Gal net panašiai, koks būdavo rinktinėje pas Joną Kazlauską, dėl ko mes būdavome sėkmingi, nes per trumpą laiką visi puikiai suprasdavo, ko iš kiekvieno nori treneris, ir tai puikiai veikdavo.

Psichologiškai tas yra labai gerai, nes pastebėjau, jog per karjerą teko žaisti nerealiuose miestuose – Malaga, Milanas, Niujorkas, tas pats Pirėjus, bet tu jautiesi laimingas ir jautiesi savimi ten, kur tu gali visapusiškai save išnaudoti ir atsiskleisti. Tai šiuo atveju, dažnai jaučiuosi laimingesnis ir naudingesnis Krasnodare negu prieš tai kai kuriuose miestuose, kuriuose karjeros stotelė nebuvo tokia sėkminga.“

Karjeros piką išgyvenantis 30-metis Kuzminskas trokšta grįžti į aukščiausiąjį lygį, tačiau remdamasis turtinga patirtimi, į kiekvieną pasirodančią galimybę dabar žvelgia itin atsakingai.

Vertindamas NBA klubų norą investuoti į jaunesnius panašių galimybių žaidėjus, puolėjas nededa daug vilčių į tvirtos galimybės atsiradimą, tuo metu Eurolygoje užtikrintai mato save.

Rusijos klubas trykšta tokia pat ambicija grįžti į Europos elitą, kurį teko palikti 2016 m. Eurolygos finaliniame ketverte iškovojus trečiąją vietą.

„Būtų nerealiai smagu su Krasnodaro komanda savo jėgomis išeiti į Eurolygą. Manau, kad mūsų biudžetas ir turimi žaidėjai leistų drąsiai kovoti Eurolygoje. Ne veltui pernai metais jau atvykus į komandą įveikėme tiek „Chimki“, tiek Sankt Peterburgo „Zenit“ komandas, iki paskutinių minučių kovojome su CSKA, – tęsė Kuzminskas. – Būtų labai smagus momentas tiek klubui, tiek man pačiam. Apskritai, natūralu, kad visą laiką krepšininkas nori žaisti aukščiausiame lygyje, bet būtent akcentuoju, jog nori žaisti.

Dėl to piko. Tfu, tfu tfu… Nesu turėjęs jokių rimtų traumų, puikiai prisižiūriu, todėl tas biologinis amžius tikrai nėra toks, koks pase, manau, dar turėsiu nemažai metų, kuomet būsiu geros sportinės formos.“