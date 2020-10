Pau Gasolis – apie jį siejančius gandus su „Barca“ ir lemiamą sprendimą dėl karjeros tęsinio

Nuotr.: USA Today Sports-Scanpix

Ispanijos krepšinio legenda Pau Gasolis vis dar puoselėja viltis sužaisti Tokijo olimpinėse žaidynėse, tačiau supranta, jog situacija tokia, kad jam gali tekti kabinti sportbačius ant vinies.

Pau Gasol Pozicija: PF Amžius: 40 Ūgis: 213 cm Svoris: 113 kg Gimimo vieta: Barcelona, Ispanija

Kaip teigė pats krepšininkas, lemiamą sprendimą dėl savo karjeros jis turėtų priimti per artimiausią mėnesį.

„Kad ir kiek blogio atnešė ši koronaviruso pandemija, ji man suteikė šiek tiek daugiau laiko pėdos reabilitacijai ir progresas atrodo pozityviai. Per ateinantį mėnesį sužinosiu ar dar galiu varžytis aukščiausiu lygiu“, – Ispanijos žiniasklaidai teigė Gasolis.

„Pagrindinis tikslas yra žaisti aukščiausiame lygyje bei sudalyvauti Tokijo olimpinėse žaidynėse, tačiau suprantu, jog man jau 40 metų ir nežaidžiau beveik dvejus metus. Krepšinyje reikia abiejų kojų ir pažvelgus į mano pasą, suprantu, kad nebesu vaikas“, – pratęsė puolėjas.

Susiklosčius blogiausiam scenarijui, pagal kurį tektų baigti karjerą, Gasolis teigė, kad būtų patenkintas savo palikimu krepšiniui.

„Mėgavausi šiuo sportu aukščiausiame lygmenyje daug metų. Kuomet ateina viso to pabaiga, visi norėtų svajonių finišo, tačiau daugeliu atvejų tai neįvyksta. Būtent todėl reikia mėgautis kiekvienomis rungtynėmis, momentu ir gyventi taip lyg kiekviena diena yra paskutinė.

„Esu visiškai pasiruošęs naujam gyvenimo etapui, tačiau vis dar dirbu ties tuo, jog pamatyčiau ar galiu pratęsti esamą dar bent keliais puslapiais“, – sakė Gasolis.

Gasolis taip pat paneigė jį ir jo brolį Marcą supančius gandus apie galimą persikėlimą į Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą „Barcelonos“ klubą.

„Nežinau, ar gandai buvo paskleisti to paties šaltinio, tačiau jei tokie pranešimai neateina iš klubo pusės, visa tai yra tik tuščios kalbos. Likau nustebintas, kokį šurmulį sukėlė visi šie gandai, nes tai – melas”, – komentavo ispanas.

Vis tik Gasolis negailėjo pagyrų savo buvusiai komandai ir išskyrė Nikola Mirotičiaus bei Jasikevičiaus pasikvietimą.

„Barca“ dirba puikų darbą renkant čempionišką sudėtį. Iš pradžių jie pasikvietė Niko, o dabar pasikvietė tokį trenerį kaip Šaras. Be to, jie taip pat sudarė sutartis su Alexu Abrinesu bei Eurolygoje savo įrodžiusiais amerikiečiais kaip Brandonas Daviesas ir Cory Higginsas. Vis dėlto, tai reikalauja laiko, nes čempionais per naktį netampama“, – sakė Gasolis.

Šie metai Gasoliui buvo ypatingi ir tuo, jog jis su savo žmona Catherine susilaukė pirmagimės Elisabet Gianna. Antrasis kūdikio vardas buvo skirtas Anapilin iškeliavusios Kobe Bryanto dukters Giannos atminimui.

„Kobe ir jo šeima mums reiškia labai daug. Jiems teko iškęsti tragišką netektį, tad manome, jog tai buvo tinkamas būdas juos pagerbti“, – sakė ispanas.

Kaip pasakojo Gasolis, tėvystė kol kas neatrodo taip sunkiai, kaip galėtų pasirodyti.

„Puikiai sutariama. Mergaitė elgiasi, miega ir valgo gerai. Pagauname save, jog dabar namuose būname kur kas dažniau ir mes tuo mėgaujamės“, – pasakojo Gasolis.