Vytenis Čižauskas keliasi į aukščiausiąją Lenkijos lygą

Akivaizdziausias bust koki esu mates, prisimenu RealGMe su lietuviais diskutavau kai jie bande man irodyti kad sitas PG be driblingo yra Lietuvos ateities. Jis tiesiogine zodzio prasme nemoka varytis kamuolio, visada ji paspaudus gynyboj jis negali varytis, sustodavo ir tik ziuredavo kam atmest kamuoli, kas is tokio PG, visiskas WASTE. O RealGMeriai vistiek ant manes verte, kad kas blogai kad jis nori atmest ta kamuoli, ar tu nori kad jis prarastu kamuoli...? Ne, as nenoriu, kad jis prarastu kamuoli, bet as noriu PG kuris galetu bent varytis kamuoli... Prisimenu dar jauniuose Prancuzai man regis ji passapude ir pasirode jo kritine silpnybe, nuo tu laiku buciau bet ka pastates, kad is sito veikejo bus visiskas nulis. O Zalgirio skautai vistiek juo tikejo, matosi, kad ir PRO krepsinion front ofisai daznai nesamones daro.