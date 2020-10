Lauvergne'ui nustatytas koronavirusas

In vino veritas

Bet tai kaip greitai viskas keiciasi. Ir liudniausia, kad taip bus visa sezona. Susikta korona jau uzkniso juodai. Atsizvelgiant i tai, kaip atrodo like Zalgirio auksti, tai iskritus Lauvergne\'ui, liekam is esmes be priekio. Rytojaus rungtyniu rezultatas bus absoliuciai nenuspejamas, nes visas Zalgirio pasiruosimas nuejo suniui ant uodegos. Garino kelis pablogejo, jei Urbono turima informacija tiksli, tai ir Walkupas turi kazkokiu problemu su keliu. Nu zodziu... Kai atrode, kad prie esamos situacijos sezono pradzia gali susiklostyt visai sekmingai ir visai realu turet rezultata 3/0, tai dabar situacija kardinaliai pasikeite ir tu pergaliu gali tekt ilgokai palaukt.