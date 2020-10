Europos taurės vadovai skyrė techninį pralaimėjimą į karantiną užsidariusiai komandai

D22

prasideda, idomu kaip Olimpija reguas i toki europostaures akibroksta. Suorantu taisykle del 8 zaideju. Bet jei valdzia neisleidzia tai ar cia klubo kalte? Gal buvo galima nukelti varzybas i kita data. Turime 3 Lietuvos komandas zaidziancias europiniuose turnyruose, manau jei betkuriai is ju butu ikaltas toks pralaimejimas, tai daug garso ir is fanu ir is ziniasklaidos butu...