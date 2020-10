Didžiausia likusi NBA finalo intriga – kas taps serijos MVP?

Nuotr.: BasketNews.lt iliustracija/AFP, Reuters – Scanpix

Los Andželo „Lakers“ NBA finalo serijoje pirmauja 3-1 ir jau rytoj gali užsitikrinti pirmąjį titulą po dešimties metų pertraukos.

Kol „Lakers“ sklandžiai skinasi kelią link trofėjaus, bene didžiausia intriga išlieka, kas taps finalo serijos MVP – LeBronas Jamesas ar Anthony Davisas?

Tinklalapis „BasketNews.lt“ siūlo apžvelgti abiejų krepšininkų pasirodymus finale ir įvertinti, kuris iš jų turi daugiau šansų atsiimti apdovanojimą.

LeBronas Jamesas 27,8 PPG | 11 RPG | 8,5 APG

LeBronas, kaip ir įprasta sau, nesulaikomai žaidžia puolime pats ir į atakas sėkmingai įtraukia komandos draugus.

Jau pirmajame susitikime Jamesas „Heat“ zoninę gynybą vertė niekais keliais skirtingais būdais: pritraukdamas du varžovus prie savęs ir atmesdamas kamuolį laisviems komandos draugams ties tritaškio linija, įsiverždamas į baudos aikštelę bei pakabindamas kamuolį virš lanko Davisui arba tiesiog atakuodamas krepšį pats.

Bent jau kol kas labiausiai dominuojantį pasirodymą LeBronas surengė antrosiose rungtynėse, kai pelnė 33 taškus (11/17 dvit., 3/8 trit., 2/5 baudos), atkovojo 9 kamuolius, atliko 9 rezultatyvius perdavimus ir nepadarė nė vienos klaidos.

Iškritus Bamui Adebayo, „Heat“ negalėjo rasti jokių priešnuodžių prieš Jamesą baudos aikštelėje. Kaip ir buvo galima tikėtis, LeBronas priversdavo „Heat“ keistis ginamaisiais ir tam tikrais momentais atsidurdavo arba prieš Tylerį Herro, arba prieš Duncaną Robinsoną – krepšininkus, kuriuos Jamesui atakuoti yra lengviausia.

Vis tik šiose rungtynėse Jameso nesulaikė ir tokie užsirekomendavę gynėjai, kaip Andre Iguodala, Jae Crowderis ar Butleris.

Tuo metu ketvirtajame mače buvo galima išvysti dvi skirtingas Jameso versijas. Pirmoje mačo pusėje LeBronas surinko viso labo 8 taškus, pramesdamas net kelis metimus iš po krepšio arba arti jo, tačiau taip pat išdalijo 5 rezultatyvius perdavimus.

Vis tik po ilgosios pertraukos iniciatyvą į savo rankas perėmęs Jamesas sumetė dar 20 taškų, o vien per ketvirtąjį kėlinį surinko 11 taškų. Be visa to, jis rungtynių pabaigoje atliko du rezultatyvius perdavimus iš eilės, po kurių Kentaviousas Caldwellas-Pope‘as realizavo abu tritaškius ir taip padidino „Lakers“ pranašumą iki 7 taškų.

Galų gale Jamesas savo pusėje turi ir skaičius. Per visą NBA finalų istoriją vos penki krepšininkai, kurių komanda laimėjo, savo ekipoje pirmavo pagal renkamus taškus, atkovojamus kamuolius bei atliekamus rezultatyvius perdavimus.

Žiniasklaidos gigantas ESPN, kurio nemaža dalis žurnalistų ir balsuos už finalo serijos MVP, surengė tarp savo kolegų apklausą, kurioje net 83 proc. apklaustųjų pasisakė, kad apdovanojimas atiteks būtent LeBronui.

Anthony Davisas 25,8 PPG | 9,3 RPG | 3,3 APG

Kaip ir Jamesas, Davisas svariai prisidėjo „Heat“ zoninės gynybos griovimo, kuomet pirmajame susitikime pelnė 34 taškus bei sugriebė 9 kamuolius. Puolėjas sėkmingai išnaudodavo erdvę baudos aikštelės prieigose, tačiau taip pat realizavo ir kelis sudėtingus dvitaškius.

Apskritai, Davisas visos serijos metu pasižymi neįtikėtinu efektyvumu – jo dvitaškių pataikymas siekia 62 proc., o tritaškių – 55 proc.

Tiesa, trečiajame susitikime „Heat“ pavyko neutralizuoti Davisą, kuris sužaidė vienas nerezultatyviausių savo rungtynių per atkrintamąsias ir įmetė 15 taškų, tačiau šiame mače neblizgėjo ir Jamesas. Nors ir pelnė 28 taškus, jis taip pat padarė 8 klaidas, o pusę iš jų – ketvirtajame kėlinyje.

Vis tik Davisas reabilitavosi ketvirtosiose rungtynėse ir sukūrė vieną įsimintiniausių šios serijos epizodų, kuomet dvikovos pabaigoje smeigė tritaškį per Bamą Adebayo ir galutinai įtvirtino „Lakers“ pergalę

Dar vienas ir bene didžiausias Daviso koziris, lyginant jį su Jamesu, yra gynyba, o tuo buvo galima įsitikinti ketvirtosiose rungtynėse, kuomet AD perėmė Majamio ekipos lyderio Butlerio priežiūrą.

„Lakers“ puolėjas, turėdamas ūgio persvarą ir praktiškai nenusileisdamas greičiu, Butlerį statė į nepatogias pozicijas arba vertė mesti jam neparankius metimus.

Pažiūrėjus į Butlerio statistiką, atrodo, jog jis sužaidė geras rungtynes, tačiau prieš Davisą „Heat“ vedlys surinko surinko viso labo 5 taškus, o didžiąją dalį savo taškų jis pelnė sėkmingų išsikeitimų, kuomet atsidurdavo prieš Kyle‘ą Kuzmą, Dwightą Howardą ar Markieffą Morrisą.

Nepamirškime, jog trečiosiose rungtynėse Butleris surinko 40 taškų ir trigubą dublį, tad Daviso įtaka gynyboje yra nepaneigiama. Juolab, jog ir prieš tai Davisas sėkmingai tvarkėsi su tokiais gynėjais kaip Damianas Lillardas, Jamesas Hardenas ar Jamalas Murray.

Tiek Jamesas, tiek Davisas puikiai atrodo serijoje su „Heat“ ir visų atkrintamųjų metu, o abu krepšininkai turi savų argumentų laimėti apdovanojimą, tad balsavimas turėtų būti itin atkaklus. Vis tik LeBrono autoritetas, daroma įtaka žaidimui ir geresnė statistika gali tapti lemtingais faktoriais renkant naudingiausią finalo serijos krepšininką.