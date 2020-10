„Kuršių“ treneris Buzas: „Būsime rakštis visiems varžovams“

Nuotr.: BC Palangos Kuršiai Nuotr. BC Palangos Kuršiai Artėjančioms Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) kovoms besiruošianti Palangos „Kuršių“ ekipa 2020-2021 metų sezoną pasitinka gerokai atsinaujinusi. Ši tarpsezonį „Kuršius“ papildė 9 nauji krepšininkai, tarp jų ir legionierius – Chase‘as Harleris. 22-ejų 191 cm ūgio krepšininkas praėjusį sezoną baigė Vakarų Virdžinijos universitetą, kuriame praleido ketverius metus. Praėjusį sezoną NCAA gynėjas vidutiniškai per 16 minučių pelnė po 4,4 taško, atkovojo po 1,1 kamuolio bei atliko po 0,8 rezultatyvaus perdavimo. „Kuršiai“ taip pat turės naują trenerį. Ateinantį sezoną komandai diriguos po 9 metų pertraukos į pajūrį sugrįžtantis Vytautas Buzas. 32-ejų strategas paskutinį kartą Palangos klubo garbę gynė 2010-2011 metų sezone, kuomet dar kaip žaidėjas atstovavo vietos „Naglio“ ekipai. Šiais metais komandos branduolį sudarys senbuviai ir vienas prisijungiantis veteranas. Palangiškiai išsaugojo vienus iš praėjusio sezono lyderių – Robertą Keliačių, Taurantą Tamošiūną ir komandos kapitoną Aidą Viskontą. Rugsėjo pabaigoje prie „Kuršių“ taip pat prisijungė praėjusio NKL sezono simbolinio penketo narys 34-erių 205 cm ūgio vidurio puolėjas Laurynas Mikalauskas. Iš Palangos kilęs ir LKL patirties turintis krepšininkas užims žaidžiančiojo trenerio asistento pareigas. Praėjusį sezoną NKL lygoje praleidęs aukštaūgis atstovaudamas „Gargždų“ ekipai vidutiniškai rinko po 16,2 taško (57 proc. dvit.), 12,3 atkovoto kamuolio ir 25,2 naudingumo balo. Palangos „Kuršių“ sudėtis: Aidas Viskontas, Laurynas Mikalauskas, Robertas Keliačius, Taurantas Tamošiūnas, Chase’as Harleris, Justas Sakalauskas, Jonas Stakeliūnas, Ginas Mulevičius, Mantvydas Žukauskas, Ernestas Jaškus, Tadas Ruškys, Justas Žiubrys ir Nojus Vainoras. Tinklalapiui „nklyga.lt“ „Kuršių“ strategas Buzas papasakojo apie nukeltą pasiruošimą, kardinaliai atsinaujinusią komandą, sugrįžimą į Palangą, išlikusius senbuvius ir artėjančio sezono tikslus. „Kuršiai“ sezoną pradės spalio 17-ąją, kai namie priims Šilalės „Lūšį“. – Kaip vyksta pasiruošimas artėjančiam NKL sezonui?

– Nelengvai. Sezonui ruoštis pradėjome vėlokai, dėl įsiplieskusių koronaviruso židinių Palangoje. Komandos partneriai yra viešbučiai, kuriuose mūsų žaidėjai ir yra apgyvendinti, tačiau iki pat spalio mėnesio pajūryje atostogavo nemažai žmonių, todėl teko luktelėti, kol gausime saugias gyvenimo sąlygas ir truputėlį prisitaikyti. Bet stengiamės, ruošiamės ir manau, kad viskas bus gerai. – Ar esate patenkintas žaidėjų sportine forma ir ko galbūt trūksta?

– Trūksta laiko. Visiškai naujas kolektyvas, treneris ir pati sistema. Daug sportuojame ir matosi, kad kai kurie jauni žaidėjai nėra prie to įpratę ir ne visada atlaiko krūvius. Žinoma, tie 6 mėnesiai praleisti be krepšinio padarė savo ir reikia vėl priprasti prie intensyvaus sporto, grįžti į formą. Bendrai kalbant, visiems reikia adaptuotis prie pasikeitimų. – Kaip vertinate komandos pasirodymą draugiškų rungtynių cikle?

– Iš tikrųjų kol kas labai sunku vertinti – turėjome vos tris draugiškus susitikimus, per kuriuos iškovojome 2 pergales ir patyrėme vieną pralaimėjimą. Deja, bet pasirengimo cikle spėjome patirti nuostolių. Netekome pagrindinio vidurio puolėjo Lauryno Mikalausko, taip pat dėl traumos iškrito ir Justas Sakalauskas. Labai sunku išgryninti bendrą vaizdą, nes išskyrus kelis veteranus, esame naujai suburta komanda. Su kiekviena treniruote ir kiekvienomis rungtynėmis stengsimės tobulėti ir tikrasis mūsų pajėgumas bus matomas kiek vėliau. Viskas užtruks. – Ekipoje yra net 9 nauji krepšininkai. Kaip žaidėjams sekasi rasti bendrą kalbą ir koks dabartinis rūbinės mikroklimatas?

– Mikroklimatas labai geras, visi gerai vienas su kitu sulipo ir rado bendrą kalbą. Sunkiai dirbame treniruotėse, vienas kitą paspaudžiame ir nusiskundimų vyrais tikrai neturiu. Žinome savo galimybes, žaidėjai tikrai stengiasi išspausti iš savęs maksimumą bei padėti vienas kitam atsiskleisti. Apskritai, daugeliui jaunų krepšininkų reikės pademonstruoti, jog jie gali žaisti šiame lygyje. – Rugsėjį „Kuršius“ papildė amerikietis Chase‘as Harleris. Kokį pirmąjį įspūdį kol kas palieka krepšininkas ir kaip jam sekasi įsilieti į komandą?

– Tai bus pirmas jo profesionalaus krepšininko sezonas. Prieš tai buvau jį matęs rungtyniaujantį Kinijoje, todėl žinojau, ką gausiu. Žaidėjas rungtyniavo pajėgiame Vakarų Virdžinijos universitete, kur mokėsi krepšinio paslapčių pas gerą trenerį – Bobą Hugginsą, ir per tuos 4 praleistus metus įgijo nemažai patirties. Chase‘as yra jaunas, darbštus vaikis, kuriam šį sezoną yra numatytas labai svarbus vaidmuo. Žinoma, kaip ir visiems pirmamečiams krepšininkams, visa adaptacija prie vyrų krepšinio užtruks, tačiau kantriai jo laukiame ir jis mums bus labai reikalingas. Dar vienas svarbus aspektas yra tas, kad Chase‘as visą gyvenimą praleido JAV ir atvykti į tokį mažą miestelį, kaip Palanga, yra šioks toks kultūrinis šokas. Tas kol kas ant jo truputį matosi. – Buriate ganėtinai jauną komandą su keliais išreikštais veteranais. Koks bus artėjančio sezono komandos žaidimo braižas?

– Norime būti agresyvūs, ambicingi ir pasiruošę kiekvienoms rungtynėms. Žaisime kietą, jaunatvišką ir greitą krepšinį. Būsime rakštis visiems varžovams ir kausimės iki galo. – Pavyko išsaugoti vienus iš praėjusio sezono ekipos lyderių – Robertą Keliačių, Aidą Viskontą ir Taurantą Tamošiūną. Kiek jūsų nuomone svarbus šis laimėjimas?

– Visi šie žaidėjai yra savotiškas komandos branduolys ir kiekvieno žaidėjo išsaugojimas yra labai svarbus. Aišku, norėjome, kad iš praėjusio sezono liktų ir daugiau krepšininkų, bet dėl finansinių aplinkybių nepavyko to padaryti. Grįžtant prie išsaugotų krepšininkų, kiekvienas iš jų yra patyręs ir ramybės įnešantis žaidėjas, o ypač tokioje jaunoje komandoje. Labai tikiuosi proveržio sezono iš Roberto Keliačiaus. Manau, jog šis žaidėjas dar neparodė visko, ką gali, jis gali žaisti dar aukštesniame lygyje. Komandoje labai svarbu turėti Aidą, kuris yra mūsų lyderis tiek aikštelėje, tiek už jos ribų. Vienareikšmiškai – tikras kapitonas, kuris savo patirtimi įneša ramybės ir emocijomis užveda komandos draugus. Tikimės, jog šie žaidėjai viso sezono metu rodys kelią į priekį. – Į Palangą grįžtate po beveik 10 metų pertraukos. Koks jausmas čia sugrįžti ir kaip sekasi save realizuoti nauju amplua?

– Po tiek metų viskas čia labai pasikeitę. Nauja arena, pasikeitę klubo darbuotojai, pati organizacija kvėpuoja visiškai kitu ritmu ir matomas kur kas didesnis profesionalumas nei buvo prieš dešimtmetį. Man tai yra iššūkis ir ambicija įrodyti sau, ką galiu. Dabar tiesiog koncentruojuosi į darbą ir daugiau apie nieką kitą negalvoju. – Komandą kaip žaidžiantysis trenerio asistentas papildė Laurynas Mikalauskas. Kur jis bus labiau naudojamas, aikštelėje ar už jos ribų?

– Pagrindinis Lauryno darbas bus aikštelėje. Už jos ribų Laurynas pagrinde darbuosis su aukštaūgiais, kurie mūsų ekipoje yra jauni. Jiems reikia mentoriaus, patyrusio žmogaus, kuris padėtų tobulėti. Labai norėjome turėti kuo daugiau vietinių žaidėjų, o Laurynas yra vienas iš tokių, priedu yra žaidęs aukštame lygyje. Iki šiol jis demonstruoja puikią sportinę formą, pavyzdingą profesionalumą ir tikimės, jog daug prisidės prie individualaus jaunimo ugdymo. – Kokie yra artėjančio sezono ekipos tikslai?

– Vienintelis tikslas – nuosekliai ruoštis kiekvienoms rungtynėms, nežiūrėti nei į turnyrinę lentelę, nei į varžovų pajėgumą, ir bandyti įkąsti visiems. Šitas klubas per pastaruosius dvejus metus jau parodė, kad yra nusiteikęs ambicingai ir šiemet niekas nesikeis – nežadame niekam nusileisti. Žinoma, stengsimės tai įrodyti ne žodžiais, o darbais.

