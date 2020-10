Mačo viduryje spurtavęs „Žalgiris“ pranoko išretėjusią Kurtinaičio kariauną

x

Rezultatas dėsningas, viskas su sistema yra gerai, susikuriami laisvi metimai, kad žaidėjai jų nepataiko ar išvis bijo mesti po to, tai jau komplektacijos klausimas. O šiaip, patys nežaidėm pilnos sudėties, be to Gebenas buvo absoliučiai tragiškas, Hayes irgi nekažką, Vasturia žaidė mažai, tai ir mūsų ta rotacija tikrai ne tokia gili buvo, kaip kažkam galėjo atrodyt. O tie 5 Chimki žaidėjai, tai tikrai buvo gero lygio ir nereikia čia stumt.