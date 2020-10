„Lakers“ gynėjo žmonai – rimti grasinimai

Nuotr.: AFP – Scanpix

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) finale rungtyniaujančios Los Andželo „Lakers“ ekipos gynėjo Danny Greeno šeimoje – rimti nemalonumai.

„Sports Illustrated“ tinklalapio NBA skilties apžvalgininkas Chrisas Mannixas savo „Twitter“ paskyroje pranešė, jog po penktųjų finalo serijos rungtynių su Majamio „Heat“ Greeno žmona Blaire sulaukė grasinimų nužudyti.

Anot JAV sporto žurnalisto Mannixo, tokią informaciją jam pateikė pats krepšininkas.

Konflikto priežastis – pramestas Greeno tritaškis paskutinėmis ketvirtojo kėlinio sekundėmis, kuris galėjo atnešti „Lakers“ ekipai pergalę ir NBA čempionų titulą.

Šiais metais Orlando mieste vykstančiame NBA atkrintamųjų burbule 198 centimetrų ūgio gynėjo taikiklis atakuojant iš toli – nusimušęs. 33-ejų Greenas per 20 paskutinių rungtynių realizavo vos 33 procentus savo mestų tritaškių (36/108).

Finalo serijoje dukart NBA čempiono rodikliai iš tolimos distancijos dar kuklesni – 24 procentai (8/31).

Paklaustas, ar socialiniai tinklai ir aplinkiniai žmonės turi įtakos jo žaidimo kokybei, Greenas užtikrintai šią prielaidą paneigė.

„Socialiniai tinklai nepakeitė mano mąstymo per paskutines 36 valandas. Per šį laikotarpį tiek per rungtynes, tiek po jų buvau pasitikintis savimi. Penktosiose serijos rungtynėse galėjau žaisti geriau ir įmesti paskutinį tritaškį, tačiau aikštelėje palikau visą save bei jaučiuosi pasitikintis savo sprendimais, kaip ir visa komanda“, – spaudos konferencijoje kalbėjo Greenas.

Krepšininkas taip pat pridūrė, jog šiuo metu labiausiai jam rūpi dalykai aikštelėje, o ne už jos ribų.

„Viso sezono metu esantis spaudimas iš socialinių tinklų man nerūpi ir neturi nieko bendro su mano žaidimu, esu susikoncentravęs ir klausausi tik tų nuomonių, kurios išsakomos rūbinėje, – pabrėžė Greenas. – Tikiu savo komanda, tikiu savimi ir kai viską padarysime, niekam nerūpės šis socialinių tinkluose skleidžiamas triukšmas.“

Šeštosios NBA finalo serijos rungtynės tarp „Lakers“ ir „Heat“ komandų bus žaidžiamos naktį iš sekmadienio į pirmadienį, 2.30 val. Lietuvos laiku. Serijoje iki keturių pergalių 3-2 pirmauja „Lakers“.