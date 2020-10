„Crvena Zvezda“ – „Žalgiris“ 62:69 (38 min.)

Nuotr.: zalgiris.lt

Antradienio vakarą Kauno „Žalgiris“ (2-0) pradės pirmąją šio sezono Eurolygos dvigubą savaitę, kai svečiuose susidurs su Belgrado „Crvena Zvezda“ (1-1).

Rungtynių eiga

3:0, 1 min.: Loydo tritaškis.

5:2, 2 min.: Kuzmičiaus ir Grigonio dvitaškiai.

7:2, 3 min.: Lažičiaus taiklios baudos.

Steve’o Vasturios pirmas pasirodymas aikštėje truko vos kiek daugiau nei 2 minutes. Per tą laiką jis užsidirbo dvi identiškas pražangas – pernelyg aktyviai kišdamas rankas bandant perimti kamuolį.

9:2, 4 min.: Hallas didina šeimininkų persvarą.

11:4, 5 min.: Lauvergne'o ir Loydo dvitaškiai.

11:9, 6 min.: Jokubaičio dvitaškis ir Lekavičiaus tritaškis.

11:11, 7 min.: Grigonis baudų metimais lygina rezultatą.

14:15, 8 min.: Dobričiaus tritaškis ir Jokubaičio dvitaškis. Jankūnas pataiko abi baudas ir „Žalgirį“ išveda į priekį.

17:17, 9 min.: Į Lekavičiaus dvitaškį tritaškiu atsako Hallas.

19:19, 10 min.: Jagodičius-Kuridža įmeta abi baudas. Lekavičius lygina rezultatą.

„Crvena Zvezda“: Langstonas Hallas ir Jordanas Loydas po 5.

„Žalgiris“: Lukas Lekavičius 7 (2/2 dvit., 1/1 trit.), Rokas Jokubaitis (4 atk. kam.) ir Marius Grigonis po 4.

Iš pirmų šešių metimų pataikę tik vieną ir akivaizdžiai strigę puolime, kauniečiai po to pradėjo geriau judinti kamuolį ir ketvirtį pabaigė universalesniu žaidimu puolime. „Crvena Zvezda“ dažnai naudoja spaudimą per visą aikštę ir kartą šioje gynyboje „Žalgiris“ įstrigo, kai kamuolį neatsakingai perdavė Jankūnas.

22:21, 11 min.: Loydas pelno 8-ąjį tašką, Rubitas atsako dvitaškiu.

24:23, 12 min.: Lekavičius ir Kuzmičius apsikeičia dvitaškiais.

26:25, 13 min.: Kuzmičius pelno ketvirtąjį tašką iš eilės, Vasturia pelno pirmuosius taškus.

29:30, 14 min.: Waldenas smeigia tritaškį, Gebenas atsaku dvitaškiu, Vasturia – tritaškiu.

29:32, 15 min.: Po Lauvergne'o dvitaškio Obradovičius prašo pertraukėlės.

31:33, 16 min.: Reatho dvitaškis ir viena taikli Lauvergne'o bauda.

31:36, 17 min.: Lauvergne'o dvitaškis su pražanga.

33:39, 20 min.: Ketvirtasis Gebeno taškas. Loydas pataiko abi baudas. Gebenas įmeta vieną baudą ir blokuoja metimą.

„Crvena Zvezda“: Jordanas Loydas 10, Ognjenas Kuzminčius 6, Langstonas Hallas 5.

„Žalgiris“: Lukas Lekavičius 9 (3/3 dvit., 1/1 trit.), Joffrey Lauvergne'as 8, Steve'as Vasturia ir Martinas Gebenas po 5.

„Crvena Zvezda“ paskutinius taškus iš žaidimo antrajame kėlinyje pelnė sužaidus beveik 5 minutes, o per antrą ketvirčio dalį prarado 4 kamuolius ir prametė visus 4 metimus. Tai leido „Žalgiriui“ kiek atitrūkti, tačiau jų pranašumas galėjo būti dar didesnis, kadangi po kartą laisvi iš toli nepataikė Hayesas ir Jokubaitis, o Gebenas neišnaudojo geros progos iš po krepšio.

35:42, 21 min.: Hayeso tritaškis ir Davidovaco metimas iš po krepšio.

41:42, 22 min.: Penktasis iš eilės Davidovaco taškas. Davidovacas pelno ir dvitaškį su Lauvergne'o nesportine pražanga.

43:42, 23 min.: Loydo dvitaškis. „Crvena Zvezda“ spurtuoja 10:0, o Schilleris prašo pertraukėlės.

Trečiojo kėlinio pradžioje Walkupas gauna dvi pražangas iš eilės, iš viso turi tris ir yra keičiamas. Visgi žaidimas su juo šiandien strigo labiau nei be jo – per 12 minučių Walkupas nepelnė nė taško ir atliko 1 rezultatyvų perdavimą. Tuo metu „Zvezda“ surengia žaibišką 10:0 spurtą, kai per vieną ataką pelno 5 taškus (2 taškai su nesportine pražanga, taikli bauda ir dar du taškai) ir kauniečių didžiausia persvara (42:33) virsta vieno taško deficitu.