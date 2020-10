Iš Atamano lūpų – pagyros „Žalgiriui“ bei kirčiai Micičiui ir Eurolygai

Zalgirinis

Ratamanas neviltyje. Komanda istaskiusi milijonus atrodo kaip meslo kruva! Vienintelis Dunston su Somonu kovojo. Kiti isvis sliauziojo po aikstele. Geriau jau neverktu Ratamanas. Chimki isvis su kazkokiais no name losia is 5-os rusijos lygos ir Stalius asaru neleidzia. O cia Ratamanas tuedamas Micic ir Beaubois izaideju grandyje asaras lieja. Mes nei vieno tokio izaidejo neturim. Esme yra nusiteikime ir pasiaukojime, kurio nera efes komandoje. Pasiziuri i toki kaip Singleton uz 1mln € ir -8 balais isvis nesupranti ka tokie veikia Eurolygoje.