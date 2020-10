Į krepšinį sugrįžęs Šeškus: „Metus gyvenau kaip žmogus, bet pasiilgau to vargo, nervų eikvojimo“

Nuotr.: S.Gvildys

Nuotr. S.Gvildys

Dešimtmetį LKL dirbęs ir Prienų krepšinio simboliu vadinamas Virginijus Šeškus po 2018-2019 metų sezono Prienų „Skycop“ klube nusprendė pailsėti ir pasitraukė iš didžiojo krepšinio.

Atostogos ilgai netruko ir šių metų vasarą buvo paskelbta, jog 53-ejų strategas grįžta treniruoti bei perima Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) rungtyniaujančios „Jonavos“ ekipos vairą.

„Iš vienos pusės tai yra mylimas darbas, iš kitos – vargas. Metus gyvenau kaip žmogus, bet pasiilgau to vargo, nervų eikvojimo“, – apie sugrįžimo kainą į trenerio pareigas kalbėjo praeityje du kartus Lietuvos krepšinio federacijos taurės (LKF) nugalėtoju tapęs strategas.

Gerais derybininko sugebėjimais ir neeiline iškalba visuomet pasižymėjęs Šeškus paskui save į komandą atsivedė būrį gerai žinomų ir praeityje pajėgiausiame Lietuvos krepšinio divizione LKL rungtyniavusių krepšininkų – Tomą Delininkaitį, Laimoną Kisielių, Darių Tarvydą, Igną Labutį, Giedrių Staniulį bei Gediminą Žalalį.

Paklaustas, kaip jam į Jonavą pavyko prisivilioti tokias garsias pavardes, vieną NKL čempionų titulą savo kolekcijoje turintis treneris teigė, jog jam padėjo ne kas kitas, o praeities ryšiai.

„Dauguma krepšininkų anksčiau buvo žaidę pas mane Prienuose. Žinoma, reikėjo suderinti detales dėl finansinių reikalų. Manau, kad pas mus atlyginimai, kaip NKL, nėra maži. Už juos tikrai galima skaniai pavalgyti“, – kalbėjo treneris.

Sugrįžimas į krepšinį Šeškui apkarto. Jo vadovaujami jonaviečiai sezoną pradėjo nesėkme Karaliaus Mindaugo taurės (KMT) turnyre prieš LKL rungtyniaujantį Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ klubą (77:89), o NKL sezono starte po atkaklios kovos nusileista „Šilutės“ krepšininkams (73:75).

Pasak trenerio, tai – vėlyvos komplektacijos ir trumpo pasirengimo pasekmės.

Šiandien, šeštadienį, „Jonava“ namie stos į kovą su Joniškio „Delikatesu“, o šias rungtynes tiesiogiai transliuos Info TV.

Svetainei „nklyga.lt“ į trenerio pareigas sugrįžęs Šeškus papasakojo apie sezono pradžią, neįprastas žaidėjų pozicijas, pagrindinius konkurentus kovoje dėl čempionų titulo bei pasiruošimą artėjančioms rungtynėms.

– Kaip vertinate komandos pasiruošimą sezonui?

– Galima vertinti dviprasmiškai. Sudėtinga buvo komandos komplektacija, kuri tęsiasi iki šiol ir vis dar ieškome pastiprinimo. Turėjome tik vieną rimtą treniruotę, nes kai susirinkome, treniruotis nebuvo kada, laukė draugiškas turnyras Jonavoje. Po to – KMT rungtynės su „Pieno žvaigždėmis“ ir mačas su „Šilute“. Per tokį tempą mes negalime pasidaryti normalios treniruotės, tačiau laukiame kitos savaitės pradžios, kai turėsime kelias laisvas dienas ir truputį galėsime padirbti.

– Kuriose pozicijoje dar norėtumėte pildytis?

– Mums labai trūksta įžaidėjo ir vidurio puolėjo. Kalbėsime su klubo vadovybe, galbūt bandysime pildytis jaunesniais žaidėjais, kad į komandą įneštų truputį energijos. Ypač reikalingas yra įžaidėjas. Mums trūksta aikštės generolo, kuris galėtų diriguoti komandai, nes dabar rungtynėse preliminarūs komandos įžaidėjai neatlieka nė vieno rezultatyvaus perdavimo, kas kitoms ekipoms labai lengvina žaidimą.

Žvalgomės užsienio rinkoje ir turime kelis neblogus pasiūlymus, tačiau viską stabdo pandemija. Jeigu norime atsivežti krepšininką iš JAV, kyla labai daug papildomų problemų dėl testų bei izoliacijos. Lieka Europa ir ieškome ten, bet neatmetame galimybės pasikviesti lietuvį. Norisi kuo lietuviškesnės komandos.

– Į krepšinį grįžote po metų pertraukos. Kaip jaučiatės vėl dirbdamas mylimą darbą?

– Iš vienos pusės tai yra mylimas darbas, iš kitos – vargas. Metus gyvenau, kaip žmogus, bet pasiilgau to vargo, nervų eikvojimo (juokiasi). Kai sezoną praleidi be krepšinio, reikia įsivažiuoti. Krepšininkams po traumų ir ilgesnės pertraukos be krepšinio taip pat reikia grįžti į vėžes. Mums, treneriams – ne išimtis.

– Komandos pagrindas – anksčiau LKL žaidę žinomi krepšininkai. Kaip pavyko juos prisivilioti?

– Dauguma krepšininkų anksčiau buvo žaidę pas mane Prienuose. Žinoma, reikėjo suderinti detales dėl finansinių reikalų. Manau, kad pas mus atlyginimai, kaip NKL, nėra maži ir už juos tikrai galima skaniai pavalgyti. Jie taip pat šiame tarpsezonyje nesulaukė daug pasiūlymų iš kitų ekipų ir dėl to nutūpė čia. Žinoma, pasikviesdami tokius pajėgius žaidėjus mes labai rizikavome, nes jeigu jie būtų gavę geresnių pasiūlymų, nežinau, ką būtų reikėję daryti. Kitos Nacionalinės krepšinio lygos komandos pradėjo komplektuotis anksčiau, o kadangi Lietuvos rinka maža, mums būtų tekę rankiotis likučius.

– Kai kurių žaidėjų kontraktai yra atviri ir gavę geresnį pasiūlymą jie galės išvykti. Kaip manote, kiek sezono eigoje kis komandos sudėtis?

– Nemanau, kad gali stipriai pasikeisti. Daugiausia, ką mes galime prarasti, yra vienas žaidėjas. Yra tų atvirų kontraktų, bet mes su krepšininkais kalbamės ir svarbiausia sudaryti geras sąlygas, kad jiems nereikėtų išvykti. Patys žaidėjai nelabai nori išvykti į užsienį dėl prastos koronaviruso situacijos. Jie patys supranta, kad Lietuva toli gražu nėra pati blogiausia vieta, kur šiais metais galima likti.

– Atsižvelgiant į blogėjančią pandemijos situaciją Lietuvoje, kiek jūs pats tikite sklandžiu sezonu be pertraukų?

– Aš manau, kad stipriai pablogėjus situacijai sezonas gali būti sustabdytas, tačiau ne ilgam – maždaug trims savaitėms. Mano nuomone, čempionatą turime užsibaigti, nes Lietuvoje situacija yra viena geresnių. Vyrų komandose nėra labai daug susirgimų. Aišku, rungtyniaujant NKL yra truputį sunkiau, jeigu kažkas atsitiktų.

Darytis testus kainuoja, komandoms tektų iš savo biudžetų juos pirkti, nors klubai ir taip neturi daug pinigų. LKL situacija kitokia, ten testų darymu pasirūpina lyga. Tačiau reikia tikėti, jog viskas bus gerai, nes jeigu netikėsime, nieko visai nesigaus.

– Ekipos branduolys – veteranai. Koks bus jūsų žaidimo braižas?

– Žinote, kaip Lietuvoje šneka. Šeškaus krepšinis – bėk ir mesk (juokiasi).

– Susikomplektavote ganėtinai vėlai. Kiek įtakos tai turi sezono pradžioje?

– Turi nemažai įtakos. Mūsų seneliams dar reikia laiko atsigauti. Kitų ekipų žaidėjai vasarą daugiau judėjo įvairiuose trys prieš tris turnyruose ir mažiau atitolo nuo krepšinio. O mūsiškiams dar reikės šiek tiek laiko pasiekti tą norimą formą. Tačiau visose lygose jaučiasi formos trūkumas: tiek LKL, tiek Eurolygoje pateikiama daug sensacijų, kas parodo užtrukusį pasiruošimą.

– Kada, jūsų manymu, bus galima išvysti tikrąjį komandos pajėgumą?

– Labai norėčiau tikėti, kad pirmąją lapkričio savaitę. Mums dar trūksta gerų dviejų savaičių.

– Darius Tarvydas, Gediminas Žalalis ir Laimonas Kisielius kol kas rungtyniauja per kelias pozicijas. Kaip jiems sekasi prisitaikyti prie šių sąlygų?

– Labai sunku. Dėl pasiruošimo stokos kol kas žaidžiame keliais deriniais, tačiau taip slankiojant žaidėjus per pozicijas, jiems vis tiek ganėtinai sudėtinga kaskart vis iš naujo adaptuotis. Daug kas nesigauna, o dabar kaip tik yra tokia situacija, kai mes negalime nieko sau leisti. Turime tik vieną išreikštą centrą – Giedrių Staniulį, tačiau jam sunkiai sekasi įsivažiuoti. Aikštelėje savo vietos taip pat neranda Ignas Labutis, todėl mums tenka ieškoti alternatyvų, kaitalioti pozicijas. Neturime jokio pasirinkimo.

– Naująjį NKL sezoną pradėjote pradėjote pralaimėjimu prieš „Šilutės“ ekipą. Ko jūsų manymu pritrūko iki pergalės?

– Rungtynių pabaigoje pritrūko šalto proto ir tikslumo. Šiandien apie tai kalbėjau su žaidėjais ir bendrai sutarėme, jog nesilaikėme rungtynių plano, o pabaigoje, turėdami persvarą, tiesiog nebegalėjome pataikyti. Komandos žino mūsų tikrąjį pajėgumą, galvoja, jog mes esame favoritai ir prieš mus žaidžia su didesne motyvacija nei įprastai, o mums dar reikia pasiekti tą lygį.

– Šeštadienį laukia rungtynės su Joniškio „Delikatesu“. Kokie bus pagrindiniai dvikovos akcentai?

– Joniškio komanda labai silpnai sužaidė pirmąsias sezono rungtynes, todėl vyrams akcentuoju, jog negalima atsipalaiduoti ir reikia žaisti savo žaidimą. Kadangi nespėjome pasiruošti sezonui, kiekvienos rungtynės mums yra gera treniruotė, nes turime kuo greičiau šlifuoti derinius ir eiti į priekį.

– Kokie tikslai šiame sezone yra keliami klubui?

– Pirminis tikslas – finalo ketvertas, antrinis – laimėti lygą. Labai paprasta.

– Kokie yra jūsų pagrindiniai varžovai kovoje dėl čempionų titulo?

– Mano manymu, vieni iš pagrindinių konkurentų yra Šakių „Vytis“ ir Marijampolės „Sūduva-Mantinga“. Žinoma, nereikia nurašyti ir „Šilutės“, „Telšių“ bei „Gargždų“. Šiemet NKL lygis yra pakilęs ir gali nutikti visko.