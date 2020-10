Spindėjęs Giedraitis su „Baskonia“ išrašė pirmąjį pralaimėjimą „Barcelonai“

djgaffer

Dažnai per pertrauką Šaras įkvepia žaidėjus,bet šį kartą to nepavyko padaryti.Absoliučiai dominavo baskai antroje pusėje,greitesni ir šviežesni atrodė.Rokas išvis jau yra niekam nesustabdomas,bėga,meta,krauna per galvas.Dar tik sezono pradžia,bet jam čia jau nėra ką įrodinėti.NBA jam artėja.