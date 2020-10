Schilleris – apie Gebeno situaciją ir dvi skirtingas „Žalgirio“ puses

Nuotr.: BNS

Martinas Schilleris su Kauno „Žalgiriu“ (4-1) patyrė pirmąją nesėkmę Eurolygoje, o austras po dvikovos pripažino, jog Lietuvos ekipai tai buvo mačas iš dviejų skirtingų dalių.

„Sveikinimai „Valencia“ su pergale ir gerai sužaistomis rungtynėmis. Mums tai buvo dviejų pusių mačas. Trumpai tariant, jų tritaškius pirmoje dalyje sulaikėme iki 25 proc., tačiau per likusias rungtynes jie savo pataikymą pakėlė iki 43 proc.

Sunku laimėti, kai varžovai meta taip gerai ir be to, kelia problemų baudos aikštelėje. Prepeličiaus ir Varinkovičiaus metimai mums buvo iššūkis. Jie prisidėjo prie 16 tritaškių, kas be abejo, yra per daug. Manau, kad Marinkovičius padeda jiems išplėsti aikštelę ir, deja, nesugebėjome jo pristabdyti“, – po nesėkmės sakė Schilleris.

– Kaip bandėte prisitaikyti po ilgosios pertraukos, kai „Valencia“ pradėjo pataikyti?

– Bandėme grįžti prie asmeninės gynybos. Pirmoje pusėje mus labiau nei tritaškiai žudė įkirtimai į baudos aikštelę ir „Valencia“ puolime atkovoti kamuoliai. Neleisti jiems atkovoti kamuolių buvo pagrindinė tema, apie kurią kalbėjome prieš šį mačą.

Jie yra komanda, kuri žaidžia gerai arti lanko bei iš šių padėčių atlieka daug metimų ir mes norėjome tai pristabdyti.

– Matėme pokalbį su „Valencia“ strategu po rungtynių. Ar Ponsarnau paaiškino, kodėl jis paprašė minutės pertraukėlės mačo gale?

– Jis norėjo jos, nes treneris norėjo taškų. Jis atsiprašė, tačiau pridėjo, kad jis norėjo taškų.

– „Žalgiris“ prametė 10 tritaškių. Ar pajutote dvejonę savo žaidėjų veiksmuose, kai metimai pradėjo nebekristi?

– Manau, kad visiškai taip. Pasikartosiu, jog svarbiausia – geras sprendimas, nepriklausomai nuo to, ar tai metimas, ar prasiveržimas link krepšio. Nemesti laisvo tritaškio yra beveik tas pats, kas prastas metimas.

Rungtynių žaidėjas Bojan Dubljevic Taškai 16 Naudingumas 21 Atkovoti kamuoliai 5 Baudų metimai 100% 2/2

Jeigu tu pataikai, be abejo, tas turi didelę įtaką pasitikėjimui, bet viskas neturėtų priklausyti nuo pataikytų ar nepataikytų metimų, o nuo gerų sprendimų aikštelėje.

– Nigelas Hayesas šį vakarą išmetė 15 metimų. Ar jus tenkino jo atliktų metimų pasirinkimas?

– Turėsiu peržiūrėti vaizdo medžiagą. Žinau, kad jis nemetė ten, kur galėjo tai daryti, tačiau jis pataikė ir sunkių metimų bei situacijose, kuriose baiginėjosi 24 sekundžių laikmatis. Tokiose situacijose kaltinti krepšininko negalima, tačiau aš dar turėsiu peržiūrėti vaizdo įrašą.

– Kaip vertinate pralaimėtą kovą dėl atšokusių kamuolių ir „Valencia“ žaidimą šiame aspekte?

– Jie yra labai gerai dėl kamuolių kovojanti komanda. Jeigu kamuolys nuolat skrodžia tinklelį, atkovoti kamuolio nėra galimybės. Manau, antroje rungtynių pusėje tai („Valencia“ pataikymas) turėjo įtakos.

– Ar galite plačiau pakomentuoti Gebeno traumą?

– Nemanome, kad ji yra labai rimta. Turėsime atlikti papildomų tyrimų, bet nemanome, kad jam nutiko kažkas rimto.

– Kokia didelė problema buvo „Valencia“ žaidimas per Kaliničių ir Williamsą?

– Tai buvo rimtas iššūkis. Žinojome, kad jie taip žaidžia. Manau, kad tai buvo iššūkis, nes jie žaisdami nugara į krepšį kūrė savo puolimą. Žaisti vienas prieš vieną yra viena, tačiau atmetimas ties tritaškiu – visai, kas kita. Mums tai buvo didesnė problema.