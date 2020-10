Algirdas Brazys: „Žalgiris“ jau turi vieną pralaimėjimą LKL ir antrasis nebūtų tragedija“

Nuotr.: Basketnews.lt/D.Lukšta

Jau šį sekmadienį „Siemens“ areną vėl drebins amžinųjų varžovų batalijos. „Betsafe-LKL“ čempionate susitiks uraganiniu puolimu varžovus pritrenkiantis Vilniaus „Rytas“ ir Eurolygoje pirmaujantis Kauno „Žalgiris“.

Prieš lietuviškąjį „El Clasico“ LKL.lt pakalbino dvi glaudžiai susijusias Lietuvos krepšinio asmenybes. Tai – Algirdas ir Mindaugas Braziai.

LKL TV rubrikoje „Ant lentutės“ lygos komandas analizuojantis Mindaugas yra dirbęs tiek „Žalgirio“, tiek „Ryto“ trenerių štabuose. Prieš pirmąjį savo buvusių ekipų mūšį naujajame sezone jis turi klausimų, kurie gali būti atsakyti būtent sekmadienį.

„Žalgiris“ man jau davė atsakymus, matau, kad ten viskas tvarkoje, visi pagavę ritmą ir patenktinti savo rolėmis, jaučia malonumą. Man neaišku, kiek geras yra „Rytas“. „Betsafe-LKL“ jie visus šluoja, bet įdomu, kaip jie atrodys prieš rimtesnę komandą“, – kalbėjo M. Brazys.

Tėvo ir sūnaus įžvalgos bei spėjimai pirmajai grandų akistatai – išsamiame pokalbyje su LKL.lt.

– Tai bus pirmasis „Ryto“ – „Žalgirio“ mačas nuo Citadele KMT finalo. Komandos kardinaliai pasikeitusios – daug kalbama apie naujų trenerių žaidimo filosofijas. Kiek svarbios šios rungtynės abiem ekipoms ir ką jis mums leis sužinoti ir prognozuoti prieš kitas šių komandų dvikovas?

– M. Brazys: Kaip ir visąlaik, yra ažiotažas. Visad šių dvikovų laukiu. Šįkart bus įdomu, nes atėjo du nauji treneriai su savo filosofijomis. Sakyčiau, tiek „Rytas“, tiek „Žalgiris“ yra komandos, kurios „Betsafe-LKL“ demonstruoja stabilumą, jų mašina yra užsikūrusi, silpnesni priešininkai šluojami nuo kelio. Vis dėlto „Rytas“ dar nesutiko stiprių varžovų, o jei Čempionų lyga ir būtų prasidėjusi, pagal ten esančius priešininkus būtų sunku spręsti apie jų pajėgumą.

A. Brazys: Kiekvienais metais vyksta tas pats, žmonės ieško intrigos ir tai pirmosiose rungtynėse pasiteisina. Tai yra sezono pradžia ir komandos būna įgijusios skirtingas formas. Turime absoliučiai naujas komandas ir trenerius, o pirmas mačas gali duoti psichologinį pranašumą ateityje. „Rytas“ žingsniuoja be pralaimėjimų, nes nežaidė su panašaus lygio komandomis, o „Žalgiris“ jau turi pralaimėjimą ir antrasis būtų nesmagus, bet ne tragedija. Tai būtų impulsas žiūrėti į „Betsafe-LKL“ rungtynes rimčiau.

– Iš vienos pusės sakoma, kad „Žalgiris“ turi pranašumą, nes jau įsivažiavo Eurolygoje, bet kauniečiai turės tik kelias dienas pasiruošimui, tuo tarpu „Rytas“ gali skirti sekmadienio rungtynėms visą savaitę. Kaip manote, kas šitoje situacijoje turi pranašumą?

M. Brazys: Būtent šitoms rungtynėms „Rytas“ turi geresnį pasiruošimą. Ar viską nulems pasiruošimas, ar dabartinė „Žalgirio“ forma, yra klausimas. Visgi kauniečių meistriškumas yra kiek didesnis.

A. Brazys: Nemanau, kad čia yra „Ryto“ pranašumas. Nežiūrint į tai, kad pasikeitė treneriai, Schilleris labai gerai rotuoja žaidėjus, stengiasi jų panaudoti kuo daugiau. „Žalgirio“ suoliukas yra ilgas, o ir laiko yra pakankamai, galbūt „Rytas“ be žaidybinės praktikos čia netgi turi minusą.

– „Rytas“ renka beveik po 100 taškų per rungtynes, tačiau panašu, kad vilniečiai dar nesutiko savęs vertų varžovų. „Žalgiris“, žiūrint į praleidžiamus taškus Eurolygoje, rodo gerą gynybą. Kas kelia daugiau pasitikėjimo – „Ryto“ puolimas ar „Žalgirio“ gynyba?

M. Brazys: „Žalgirio“ gynyba. Tik per gynybą galima laimėti čempionatus, tai yra aspektas numeris vienas.

A. Brazys: „Rytas“ nėra susidūręs su rimta gynyba, reikia tą pripažinti. „Žalgiris“ turėjo pakankamai rimtų varžovų. Šarūnas Jasikevičius labai akcentuodavo gynyba, prie Schillerio tas nesijaučia. Įdomiausia yra tai, kad sugebama neleisti varžovams įmesti daug taškų. Abi komandos žaidžia gražiai, o „Žalgiris“ dar ir sugeba susitvarkyti gynybą, tai yra retas atvejis – dažniausiai gerų gynybinių komandų žaidimas būna veiksmingas, bet negražus, o dabar kauniečiai moka suderinti ir žaidimo grožį, ir rezultatą. Jie neleis „Rytui“ žaisti taip lengvai. Komanda, kuri geriau apsigins, laimės.

– Thomasas Walkupas ir Marius Grigonis prieš Demetriusą Jacksoną ir Andrew Goudelocką – kuris gynėjų duetas turėtų daryti daugiau įtakos žaidimui?

M. Brazys: Walkupas yra nuėjęs į antrąjį planą, kol kas nelabai randa savęs. Bet jie turi ir Roką Jokubaitį, kuris žaidžia fantastiškai, ir Luką Lekavičių. Sunku pasakyti, kuris žmogus dengs Jacksoną, bet tokių tiesioginių dvikovų nebus, „Žalgiris“ žais kaip komanda. Goudelockas yra geresnio lygio žaidėjas negu Jacksonas, jis turi Eurolygos patirties ir kauniečiams bus labai svarbu jį sustabdyti. Jei tai pavyks, turėtų būti gana užtikrinta pergalė.

A. Brazys: Abu žalgiriečiai labai gerai ginasi, o „Ryto“ žaidėjai pirmiausiai yra puolimo žmonės, ne gynybos. Visi jie yra labai aukšto lygio krepšininkai, bet krepšinis prasideda nuo gynybos, todėl pranašumas yra „Žalgirio“ pusėje.

– Ar Steve‘o Vasturios ir Arno Butkevičiaus mikrodvikovą galima laikyti tokia, kur pranašumas vilniečių rankose?

– M. Brazys: Vasturia manęs iki šiol neįtikina. Žaidėjas turi turėti kažkokį kozirį, bet kol kas jis neimponuoja man kaip geras gynėjas, o ir puolime yra ribotas. Arnas yra labai svarbus komandinis žaidėjas, bet jis niekada nebuvo ir greičiausiai nebus tas, kuris nulems rungtynes individualiomis pastangomis. Jis geras pagalbininkas – padeda gynyboje, atkovoja kamuolius, bėga į greitą puolimą.

A. Brazys: Arną stebiu jau ilgai – žaviuosi jo charakteriu. Apie Vasturią nesusidariau nuomonės, nors tai yra labai įdomus žaidėjas. Negaliu pasakyti, kad Arnas turi pranašumą, bet Vasturia dar nesugebėjo parodyti, ką moka geriausiai.

– Kiek dabartinė „Ryto“ priekinė linija (be Martyno Echodo ir, galbūt, Maurice‘o Ndouro) yra pajėgi atsilaikyti prieš tai, ką gali pasiūlyti „Žalgiris“?

M. Brazys: Klausimas, ar „Žalgiris“ žais grynai per priekinę liniją. Centravimo kažkiek yra, bet kauniečiai yra labiau pikenrolinė komanda, žaidime daugiau veiksmo. Įdomiau, kaip „Rytas“ dengs tą pikenrolą. Kiek stebiu „Žalgirio“ trenerį, tai nėra tas žmogus, kuris kardinaliai keistų taktiką vien dėl to, kad turi pranašumą po krepšiu. Jis turi savo derinius, kurių nėra daug, bet jie atliekami greitai ir kokybiškai. Jie žais pagal savo sistemą, tuo labiau, kad neturės daug laiko pasiruošimui.

A. Brazys: „Žalgirio“ pranašumas. Gerą įspūdį palieka Joffrey Lauvergne‘as, Martinas Gebenas yra karys gerąja prasme, tas pats Marekas Blaževičius jau parodė aukštą žaidimo lygį.

– „Siemens“ arenoje vilniečiai šiemet dar nežaidė, jų komandoje yra nemažai žaidėjų, kuriems neteko žaisti tokio lygio rungtynėse, panašu, kad sirgaliai irgi pasiskirstys po lygiai. Ar namų pranašumas turės reikšmės?

M. Brazys: „Rytas“ yra stipresnis savo mažojoje arenoje. Kiek pastebėjome dirbdami „Ryte“ su Dainiumi Adomaičiu, ten žaisdavome geriau. Arena mažesnė, suėjus daug žiūrovų, atsiranda emocija. „Siemens“ arenoje to neišgaudavome, tai yra teisybė. „Žalgirio“ fanų taip pat atvyks, todėl tikriausiai bus kaip visad – 50 prieš 50.

A. Brazys: „Žalgiris“ paskutiniu metu nejausdavo, kad žaidžia išvykoje, tai gal net labiau užvesdavo juos. Bus nemažai ir kauniečių, todėl nemanau, kad „Rytas“ pajaus tą pranašumą. „Žalgirio“ žaidėjai turi daugiau patirties ir nebijo spaudimo iš tribūnų.

Algirdas Brazys laidoje iš „9 metrų“: