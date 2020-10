Jokubaitis „Ryto“ pergalių serijos nesureikšmina: „Jie dar nelabai turėjo rimtų varžovų“

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Jau sekmadienį Lietuvos krepšinio sirgalių laukia pirmasis „Betsafe-LKL“ desertas – grandų mūšis tarp Vilniaus „Ryto“ ir Kauno „Žalgirio“.

Rokas Jokubaitis Komanda: Kauno Žalgiris

Pozicija: PG Amžius: 19 Ūgis: 192 cm Svoris: 88 kg Gimimo vieta: Mažeikiai, Lietuva

Centrines septintojo turo rungtynes nuo 17 valandos tiesiogiai stebėti galėsite BTV kanalu ir per LKL.lt.

Abi komandos susitikimą pasitiks būdamos neblogų formų – vilniečiai kol kas yra laimėję visas šešerias žaistas rungtynes, tuo tarpu Kauno komanda per penkis susitikimus laimėjo keturis sykius ir lentelėje šiuo metu užima antrą poziciją.

Tiesa, žalgiriečiai ketvirtadienį pirmą kartą pralaimėjo Eurolygos rungtynes – po keturių pergalių serijos kauniečius jų pačių arenoje sustabdė „Valencia“ krepšininkai.

Jau po šių rungtynių kauniečių gynėjas Rokas Jokubaitis pasakojo, kad nėra kada liūdėti, mat sekmadienį laukia svarbus derbis su „Rytu“, o LKL.lt papasakojo apie tai, kokiomis nuotaikomis komanda sutiks šį mačą.

„Negali sakyti, kad pralaimėjimas yra gerai, tiesiog pasimatė mūsų blogos pusės, dabar turėsime šiek tiek laiko viską paanalizuoti. Į rungtynes sekmadienį atvyksime susikaupę, išanalizavę savo klaidas. Gavome gerą pamoką ir ta pamoka mums tikrai gali duoti pliusų prieš sekmadienio rungtynes“, – prisiminimais į ketvirtadienį nusikėlė Jokubaitis.

Pats mažeikiškis šiemet sezoną pradėjo itin pakiliai – treneris Martinas Schilleris jam skiria svarbius vaidmenis tiek Eurolygoje, tiek ir LKL, kur žaidėjo vidurkiai siekia 5,6 taško ir 6 naudingumo balus per rungtynes.

Visgi pats žaidėjas to per daug nesureikšmina ir tikina, kad tiesiog nori tinkamai atsidėkoti trenerių štabui bei komandos draugams už pasitikėjimą, o iš to be sėkmingo užduočių vykdymo seka ir sėkmingi pasirodymai.

„Sezono pradžia asmeniškai tikrai stebina, gaunu daug žaidybinio laiko, yra trenerių štabo ir komandos draugų pasitikėjimas, tai tikrai šaunu.

Išėjęs į aikštelę stengiuosi atiduoti visą save. Gal tas ir lemia, kad taip sekasi, tokie maži susidėję dalykai ir atneša tą sėkmę. Tikiuosi, kad tą stabilumą išeis išlaikyti“, – LKL.lt pasakojo gynėjas.

Jau sekmadienį žalgiriečių laukia rimčiausias kol kas išbandymas vietinėse pirmenybėse. Tai, kad atmosfera mačų su „Rytu“ metu skiriasi nuo įprastų rungtynių, jau spėjo pajausti ir pats Jokubaitis.

„Tai yra derbis Lietuvoje, žaisime jų aikštelėje, kiek mačiau, prisijungs ir jų fanai. Visada smagu prieš juos žaisti, ta atmosfera tikrai yra kitokia. Bet važiuojame su vienu tikslu – laimėti, esame motyvuoti, tokios emocijos“, – teigė krepšininkas.

„Žalgirio“ komanda šiuo tarpsezoniu išgyveno nemenkus pokyčius – atvyko nauji treneriai, pasikeitė ir dalis krepšininkų.

Ar jiems reikia pasakoti, ką sirgaliams reiškia kaktomūšos tarp Vilniaus ir Kauno komandų? Jokubaitis tikina, kad įvairiose šalyse derbius jau žaidę bendraklubiai suvokia, kokia yra šių susitikimų reikšmė.

„Manau, kad visi atvykę legionieriai tikrai yra supažindinami su tuo dalyku, kiekvienoje šalyje yra tie derbiai. Matosi, kas yra derbis, kokios rungtynės laukia.

Turėsime porą dienų, analizuosime varžovus, bet tai yra tokios pat rungtynės, į kurias turime ateiti 100 procentų susikoncentravę“, – bendraudamas su LKL.lt pabrėžė pašnekovas.

Paklaustas apie esminius vilniečių ekipos pokyčius, Jokubaitis, kaip ir daugelis, išskyrė padidėjusią sostinės komandos žaidimo spartą.

„Daug pakeitimų sudėtyje, naujas trenerių štabas, daugiau greičio jų krepšinyje. Gera jų pradžia yra visai neblogas dalykas jų atžvilgiu, bet manau, kad jie dar nelabai turėjo rimtų varžovų.

Ta sezono pradžia visko neparodo, bet sekmadienį pamatysime, kas yra kaip ir stengsimės pasiimti pergalę“, – svarstė žalgierietis.

Kauno komanda dar ketvirtadienį žaidė Eurolygos rungtynes, o vilniečiai turėjo daugiau laiko pasiruošti sekmadienio susitikimui.

Visgi Jokubaitis nemano, kad fizinė komandos būklė gali tapti lemiamu dvikovos faktoriumi.

„Žaidėme ketvirtadienį, kitos rungtynės laukia sekmadienį. Vis tiek esame profesionalai, mokame suderinti tą atsistatymą. Manau, kad sekmadienį bus ir papildomo noro, tai nemanau, kad fizinis nuovargis galėtų pakišti koją“, – teigė jis.

Visgi ganėtinai ryškiais dvikovos favoritais yra laikoma būtent Kauno komanda – jų galimybes iškovoti pergalę „Betsafe“ prilygino beveik 69 procentams.

Tuo tarpu šeštadienį krepšinio sirgalius taip pat sudominti turėtų ir dar viena akistata tarp turnyrinės lentelės kaimynų – Utenos „Juventus“ savo arenoje priims Panevėžio „Lietkabelį“.

Šias rungtynes nuo 17 valandos tiesiogiai stebėti galėsite BTV kanalu ir per LKL.lt. Komandų situacija šiuo metu yra identiška – abu klubai turi iškovoję po keturias pergales ir patyrę po dvi nesėkmes ir rikiuojasi greta viena kitos.

„Betsafe“ ekspertų manymu, pergalę nedideliu skirtumu iškovos „Juventus“ ekipa, kurios šansas yra prilyginti 55,1 procento.

Dar su susitikimai bus žaidžiami sekmadienį – Kėdainių „Nevėžis-Optibet“ 15 valandą namuose priims pergalės skonio dar nepatyrusius „Šiaulius“, o Prienų „CBet“ 15.30 savo arenoje kausis su Alytaus „Dzūkija“.

Abejas rungtynes rodys LKL.lt, o lažybininkų teigimu, savo pergalių sąskaitas čia turėtų papildyti „Nevėžis-Optibet“ (79,8 proc.) ir „CBet“ (71,7 proc.) komandos.