Lietuvos derbis: „Rytas“ – „Žalgiris“ 42:34 (po II kėl.)

Vilniečiai turėdami bent menkiausią progą puolime iš karto atakuoja iš toli, nesvarbu tai – pozicinis ar greitas išpuolis. Taiklių tritaškių dėka „Ryto” žaidėjai kėliniui įsibėgėjus atitrūko per 13 taškų (20:7), bet per paskutines 80 sekundžių patys kentėjo nuo to, praleisdami tris tolimas bombas iš eilės. Taip žalgiriečiai tuoj pat sumažino atsilikimą iki 16:22.