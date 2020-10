Po pertraukos užsikūręs „Žalgiris“ susitvarkė su „Rytu“

Šikna kaip kibiras

Šiandiena eilinį kartą Rytas stovėjo rakom kaip ir buvo įpratęs per pastaruosius metus, tik raumenis labiau atpalaidavę. Dėjo visi kas netingėjo šita parodijinį projektą! Kad ir kaip jie nersis iš kailio, bet visada bus tik krasnūchos komanda ir daugiausiai antra lietuvoje. Laukiam kada Žiemelis įkurs savo klubą ir šita parodija nugrims į RKL ar į sostinės lyga. Per daug šūdo šitas projektas yra pridaręs beveik visiems LKL klubams, kad jį išvis kažkas gerbtu apart saujelės B tribūnos komjaunuoliu ir keleto tokių kaip Jankevičis ir Tiškewič