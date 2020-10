Suvaržytą „Žalgirio“ gynybą akcentavęs Kairys: „Jie privertė mus abejoti“

projektas KLOUNAS

jis issivesdavo laverna ant saves ir nekart jo nei apibego, nei numete aukstam po krepsiu, kad suzaistu pries mazesni. vietoj to marinuidavo kamuoli pas save ir arba pats mesdavo nesamone arba likus porai sekundziu numesdavo kitam, kuris neturedavo ka daryt kaip tik mest nesamone. o kur dar tas pasas is outo, kad demetrius atbego ir nedave jam kamuolio, o sveite kazkur ant aikstes vidurio ir gavo 3 pts is zalgirio.