Mėnesiui karantine su ekipa atsidūręs Maksvytis: apie neeilinę padėtį ir prastą prognozę „Neptūnui“

Nuotr.: Ira Somov (VTB United League) Nuotr. Ira Somov (VTB United League) Puikiai VTB Vieningosios lygos sezoną pradėjusi penkis lietuvius turinti Permės „Parma“ dėl COVID-19 infekcijos komandoje jau trečią savaitę yra karantine ir dar gerokai turės palaukti sugrįžimo į aikštę. Kazio Maksvyčio treniruojama ekipa Vieningoje lygoje rugsėjo 26-ąją sensacingai Maskvoje patiesė CSKA, o spalio 4-ąją svečiuose sutriuškino Saratovo „Avtodor“. Ir viskas. Trečiojo turo rungtynės su Krasnojarsko „Jenisej“ buvo nukeltos dėl varžovų stovykloje įsisukusio COVID-19 viruso, o kitas mačas su Zeliona Guros „Stelmet“ – jau dėl viruso „Parma“ klube. Dėl to Maksvyčio vadovaujama komanda spalio 10-ąją turėjo pradėti dviejų savaičių karantiną. Skirtingai nei Eurolygoje žaidžiančios Rusijos ekipos, visi „Parma“ žaidėjai privalėjo karantinuotis, taip pat ir tie, kurie tik turėjo kontaktą su sergančiuoju virusu. Po dviejų savaičių į rikiuotę grįžus pirmiesiems krepšininkams ir pridėjus jaunuosius žaidėjus, „Parma“ ėmė treniruotis ir ketino žaisti su Sankt Peterburgo „Zenit“. Praėjusios savaitės pradžioje testai parodė neigiamus rezultatus, tačiau vėliau, tradiciškai atliekant papildomus testus, likus 72 val. iki rungtynių atsirado keli teigiami rezultatai. Dėl to praėjusios savaitės pabaigoje klubas buvo priverstas pradėti antrąjį karantiną. „Tokia keista situacija gavosi“, – interviu „BasketNews.lt“ apie neeilines savaites pasakojo Maskvytis. Šiuo metu „Parma“ klube koronavirusu jau yra persirgę arba serga didžioji dalis krepšininkų – COVID-19 nepalietė tik keturių žaidėjų. Klubas yra jau antrajame karantine, tačiau vis tiek lieka grėsmė, kad sugrįžus į treniruotes greitai vėl teks grįžti į butus. Kitą savaitę, lapkričio 2-ąją, „Parma“ namie turėjo susitikti su Rimo Kurtinaičio vadovaujama Maskvos srities „Chimki“, bet ir šis mačas dėl komandos karantino buvo nukeltas. Taip lietuviškoji „Parma“ su Maksvyčiu, trenerio asistentu Gintaru Kadžiuliu, fizinio rengimo treneriu Deividu Rinkevičiumi ir krepšininkais Adu Juškevičiumi bei Eigirdu Žukausku rungtynių neturės mažiausiai nuo spalio 4 iki lapkričio 8 dienos. Interviu su Kaziu Maksvyčiu – apie sėkmingą sezono pradžią, užsidarymą karantine ir galimus to pliusus ateityje. – Treneri, kokia dabar yra situacija klube?

– Nuo spalio 10 dienos normaliai ir nesitreniruojame. Buvome grįžę kelioms dienoms, bet vėl buvo nustatytas teigiamas testas ir karantiną pradėjome iš naujo. Viso to geroji pusė yra ta, kad didelė dalis komandos jau persirgo tiek tarp krepšininkų, tiek tarp personalo narių. Dabar tikiuosi, kad po šio etapo būsime įgavę imunitetą ir nebijosime visą sezoną. Bet liko dar dalis trenerių, tarp jų – ir aš, kurie dar neužsikrėtė, taip pat keturi žaidėjai. Nežinau, ar mes dar užsikrėsime, ar taip ir praeisime. Sunkiausia būtų, jeigu po tokio ilgo karantino dar pats užsikrėsčiau ir vėl reikėtų karantinuotis. Būtų sunkoka. Kalbant apie Klaipėdos „Neptūną“, kuriame yra du atvejai, manau, kad ten jų bus daugiau. Mūsų komandoje irgi viskas prasidėjo nuo vieno atvejo, o po to kiekvieną savaitę prisidėjo po 1-2 ir daugiau atvejų, todėl manau, kad „Neptūne“ dar tik pradžia. – Ar jūsų komandoje tarp užsikrėtusiųjų buvo lietuvių?

– Galiu pasakyti, kad buvo, bet konkrečiai įvardyti negaliu, tai yra privati informacija, kuria jie patys galėtų pasidalinti. Sirgo, bet jau pasveiko, galiu nuraminti. Nuotr. TASS – Scanpix – Ar komandoje buvo žmonių, kurie stipriai prasirgo virusu?

– Tokių, kurie vyktų į ligoninę, nebuvo. Daugumai yra lengvi atvejai. Buvo keli užsikrėtimai be simptomų, bet su temperatūra. Dauguma kuriam laikui netenka uoslės, buvo keli atvejai, jog stipriau kosėjo. – Komanda nebus žaidusi rungtynių daugiau nei mėnesį. Kiek tai atsilieps žaidimui ir komandos pasiruošimui?

– Tai galima vertinti iš dviejų pusių. Be abejo, mūsų komanda neblogai pradėjo sezoną, mes išlaikėme savo branduolį, neblogai pasiruošėme sezonui. Pasiruošime buvo ir pralaimėjimų, bet mūsų tikslas buvo gerai pasiruošti sezonui ir jį pradėjome neblogai. Dabar mes tai prarasime, turėsime dar vieną, antrąjį pasiruošimą sezonui. Bet, iš kitos pusės, pažiūrėkite į tą patį „Chimki“ atvejį. Jie aukojosi, žaidė, bandė komandą išlaikyti rungtynių ritme, bet matome, kokį jie turi rezultatą. Man labai gaila Rimo Kurtinaičio, nes jie žaidė, o kitos komandos to nedarė ir neprarado taškų. Yra dvi medalio pusės. Mums gerai yra tai, kad turbūt visa komanda prasirgsime, grįšime, ir nors būsime ne geriausios formos, bet būsime kartu su visa komanda. – Kokia apskritai Permėje situacija su koronavirusu?

– Rusijos mastu neišsiskiria nei į gerąją, nei į blogąją pusę. Dabar, kaip ir visoje Europoje, Rusijoje taip pat pradėjo skaičiai didėti, atėjo antroji banga. Rusijoje praktiškai tokios pačios taisyklės, kaip ir Lietuvoje, pavyzdžiui, norint užeiti į patalpas, reikia dėvėti kaukes. Tik čia šiek tiek mažiau tų taisyklių yra laikomasi. Pavyzdžiui, kai tenka vaikščioti į polikliniką pasidaryti testą, tai ten viduje laisvai galima sutikti žmonių, vaikščiojančių be kaukių. Turbūt Lietuvoje toks žmogus nebūtų įleistas į polikliniką ar prekybos centrą. Čia tų taisyklių privalu laikytis, bet kartais pažiūrima pro pirštus. – Karantine esantys krepšininkai galbūt palaiko formą sportuodami namie?

– Visi buvome izoliuoti namuose, todėl kiek galėjome, tiek išvežiojome treniruočių priemones į namus ir jie treniravosi pagal individualią programą. Bet žinote, tai yra toli nuo krepšinio, čia yra pratimai vietoje. Gerai, jie stiprina savo kūną, bet čia yra ne tokia pati veikla, kaip krepšinis. Toks ilgas užsibuvimas gali išmušti iš formos. – CSKA, „Chimki“ ir „Zenit“ klubuose taip pat buvo COVID-19, tačiau klubams nereikėjo izoliuoti visos komandos. Ar komandoms taikomi dvigubi standartai?

– Turbūt negalioja tas pats. Yra lygos taisyklės, bet yra ir visos Rusijos. Dar skiriasi ir kiekvieno regiono įstatymai. Galiu paminėti Rusijos pavyzdį, kur tiek futbolo, tiek ir ledo ritulio komandos taip pat daro – jeigu atranda atvejį, tuomet tuos žaidėjus izoliuoja, o likusi komanda ir toliau žaidžia rungtynes. Bet jeigu žiūrint į valstybės nurodymus, tai visa likusi komandos dalis, turėjusi kontaktą, turi izoliuotis. Tokia dviprasmiška situacija. – Jūsų komandai pirmose sezono rungtynės pavyko fantastiškai įveikti CSKA. Kokie prisiminimai iš to mačo?

– Iš pradžių reikia paminėti priešistorę. Mus prieš sezoną, kai atsisakė dalyvauti daug komandų, pakvietė į Gomelskio turnyrą. Mes buvome nepasiruošę, bet nusprendėme nepraleisti tokio šanso ir atvykti. CSKA pralaimėjome 40 taškų skirtumu. Po to paaiškėjo, kad tai išėjo į naudą. Mes už savaitės žaidėme, laikėmės rungtynėse, kol neatėjo trečiasis kėlinys ir ketvirtojo pradžia, kai CSKA padidino persvarą iki 20 taškų. Atrodė, kad jau belieka užbaigti rungtynes. Bet jie šiek tiek atsipalaidavo, o mes nenuleidome rankų. Čia ir žaidėjams yra didelis kreditas, nes rungtyniavome be įžaidėjo ir su antro penketo krepšininkais, kurie buvo šviežesni, jie rodė didesnį norą ir jiems sekėsi, ką reikia pabrėžti. Čia vienos iš tų rungtynių, kurias galėsiu bet kada įsijungti ir pažiūrėti, kuo krepšinis yra įdomus, kaip viskas gali pasikeisti. Kai norėsiu sau pasikelti nuotaiką, tai bus vienos iš tų archyvinių rungtynių. – Karantine esate jau daugiau nei dvi savaites. Ką veikiate, turint daug laisvo laiko?

– Labiausiai patinka šeštadieniai ir sekmadieniai arba Eurolygos dienos. Tenka pažiūrėti po 3-4 rungtynes per dieną, jeigu lieka laiko, tai dar ir futbolo. Praktiškai teko ruoštis trims skirtingoms komandoms ir visos rungtynės neįvyko. Dabar esu laukime, nežinau, kada ir su kuo žaisime, todėl per daug į varžovų analizę šiuo metu nesigilinu. Labiau žiūriu į savo komandos reikalus, žiūriu krepšinį. Kažkaip reikia stumti laiką, taip ir stumiu. – Kiek pačiam yra sunkiau, kad kol kas šį sezoną į Rusiją negali atvykti šeima, kadangi išduodamos tik darbo vizos?

– Šiemet yra šiek tiek sudėtingiau. Jau yra pradėti formalumai, kad šeimos galėtų atvykti, bet kol kas nėra tokios galimybės. Mes turime galimybę patys grįžti į Lietuvą, bet turėtume dvi savaites būti karantine. Dėl to esame užburtame rate – nei mes galime grįžti, nei šeimos atvažiuoti. Tokia situacija lyg senoviškas išėjimas į armiją, kai tik po metų gali pasimatyti su artimaisiais ir draugais. Nuo pernai metų man skirtumas toks, kad tuomet ir sezonui ruošėmės Lietuvoje, ir šeima buvo porą kartą atvykusi, ir pačiam per Naujuosius metus buvo galima grįžti į Lietuvą. Šiemet to nebeliko, liko tik bendravimas šiuolaikinių technologijų pagalba. Pernai atvykau be šeimos, nusprendėme, kad šeima liks Kaune ir vaikai turės vaikystę savo namuose, tik gaila, kad be tėčio, kuris dirba savo darbą. Vieningoji lyga jau deda žingsnius, kad kelių savaičių laikotarpiu šį klausimą išspręstų ir šeimos galėtų atvykti. – Kaip kiti komandos legionieriai priėmė tai, kad Rusijoje gyvena be šeimų?

– Man atrodo, kad dabar tai apsunkina padėtį. Galiu sakyti ir pagal savo, ir pagal legionierių pavyzdžius – įtampa didėja, jaučiasi vienišumas. Vis tiek žmogui vienam yra sunkiau ištverti sunkumus. – Ar tenka laisvu laiku pasidomėti Lietuvos aktualijomis, krepšiniu?

– Taip, dabar tam yra nemažai laiko. Jeigu apskritai kalbėti apie visą Europos krepšinį, Lietuvos, Rusijos ar Eurolygos, toks vaizdas, kad krepšinio kokybė yra kritusi. Turbūt ta 4-5 mėnesių pertrauka padarė savo, imant įvairias komandas – „Barceloną“, „Real“, „Žalgirį“, „Rytą“ ar „Parma“. Mano nuomone, komandos nedemonstruoja tokios kokybės, kokia ji buvo prieš pertrauką. – Kokį įspūdį susidarėte apie atsinaujinusias „Žalgirio“ ir „Ryto“ komandas?

– „Žalgiris“ ir „Rytas“ – visai naujos, įdomios komandos. Nauji treneriai, nauji stiliai. Buvo įdomu stebėti jų tarpusavio rungtynes, nors tikėjausi atkaklesnės kovos, iki paskutinių minučių. Kalbant apie „Žalgirio“ žaidimą, visų pirma, kas krito į akis, tai žaidimas dviem dideliais, sunkiais aukštaūgiais, kas anksčiau atrodė, jog tai yra nelabai populiaru šiais laikais. Taip pat žaidimas dviem įžaidėjais arba su trimis mažiukais, anksčiau to nebūdavo. Ką „Žalgiris“ turi, tai laisvumą puolime ir kažkaip jie įvelia, varžovus priverčia žaisti savo stiliumi. Ir dažniausiai jie tuo pasinaudoja. Pergalę galima pasiekti įvairiais būdais. Pamatėme naujas sistemas, naujus būdus, jeigu tie būdai pasiteisina, vadinasi, visai neblogai.

