Po pertraukos sustojęs „Lietkabelis“ krito Andoroje

Zee

Masiulis galėtų geriau. sutinku. labai skuba, neužtikrintas. bet matei rungtynes? šiandien kamuolius gavo tik pats atsikovojes puolime. nei vieno derinio jam. as tikiu, kad buvo tu derinių, bet p. vinalesas nusprendė, kad yra vienas derinys vinalesas vs. all