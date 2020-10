Taškų lenktynėse Vilniuje – „Peristeri“ amerikiečio siautulys ir „Ryto“ pralaimėjimas

11 metu agonija

Tikra pornografija po ilgosios pertraukos buvo. Taip kaip tas ameba anonimas rytfanis ir sake :-D Gynybos nera jokios, begalviu gatves krepsinis ikalus po tris alaus artimu draugu rate :-D Kokie smugiai sitiems visiems mankurtams kuriems milashewskis kaula buvo numetes ir padares pirmas sesias rungtynes su lkl dugno komandomis. Dabar pamatem tikra lygi sito klubelio :-D 18 tasku ju paciu aiksteleje atkapojo kazkokia no name komanda :-D Ir dar vos ne kaip per nba sukrate 108 taskus :-D Kairys yra fizrukas ir nieko daugiau, pajuokos objektas. Jam iki Pablo simtas metu :-D