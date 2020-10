Donaldas Kairys bedė pirštu į gynybą: „Per žiaurūs skaičiai“

URBONUSAS

Lydeka tai pizdiec fruktas kamuolius tik dalina varžovams į rankas, bičas akivaizdžiai žaidžia už Peristeri komanda plugu plugas, ne į ta lyga papuolė, čia tas pats kas įmesti koki Jankūna į NBA lyga...lavonas visiškas. Kairys boba treneris blet stovi išsižiojas ir žiūri kaip Peristeri tritaškius non stop meta pila bele kiek be sustojimų ir nieko nekeičia, rezultatas sparčiai link 100 didėja ir px jam, blet būtu paprasta taktika gynyba užtekę uždengti 3 perimetro zaidėjus SF, SG, PG, o rizikuoti palikti apylaisvius PF, C, juolab Mavrokefalidžio centro nebuvo, reikėjo leisti mesti iš po krepšio per rankas lai vargsta, blet tas Goudelockas gavęs kamuolį bando driblingu lipti atsilošes pašokęs mesti vargsta su tuo kamuoliu, vietoj to kad Kairys specialiai Goudelockui sukurtu keleta derinuku prie tritaškio perimetre savo metimams gavus kamuolį tam tikram laisvam plote mesti gavus perdavimą iš vietos kaip Milaknis Žalgiryje turi keleta skirtingu derinuku trajakui išmesti ir nereiktu vargti driblinti kamuoliu, ypač veteranams metikams metuose tai aktualu mažiau pavargstama ir lieka daugiau jėgų gynyboje. Rytui truksta įvairių trumpų derinuku metikams, bei derinuku SF Butkevičiui, Radzevičiui, jų įkirtimams į baudos aikštelę ir ten gauti sulaukti kamuolį baudos plote,šiaip reikia turėti trumpų ar ilgesnių derinuku kiekvienos pozicijos žaidėjui atskirai, panaudojant jų stipriąsias puses.