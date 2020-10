Karščiausia komanda: „Žalgirio“ modelį Miunchene kuriantis Trinchieri ir fantastiškas lyderis

Nuotr.: BNS, Imago Images – Scanpix/BasketNews.lt iliustracija

Praėjusį sezoną Miuncheno „Bayern“ buvo prasčiausia Eurolygos komanda, tačiau vasarą į Vokietiją sugrįžęs charizmatiškasis Andrea Trinchieri taip pakeitė bavarų veidą, jog dabar tai – karščiausia turnyro komanda su keturiomis pergalėmis paeiliui.

Miuncheno klubas pralaimėjo tik pirmąsias rungtynes, kuomet per pratęsimą krito prieš Milano „AX Armani Exchange“. Po šios nesėkmės po „Bayern“ kojomis krito ne tik principinis varžovas Berlyno ALBA, bet ir kur kas galingesnės ekipos – Tel Avivo „Maccabi“, Stambulo „Fenerbahče“ ir Pirėjo „Olympiakos“.

Nors imtis dar maža ir prognozuoti vietą atkrintamosiose bavarams dar tikrai anksti, tačiau demonstruojamas intensyvumas bei energija abiejose aikštelės pusėse Trinchieri kariauną šioje sezono stadijoje padaro topine Eurolygos komanda.

Tinklalapis „BasketNews.lt“ apžvelgia „Bayern“ trenerio Trinchieri filosofiją, žaidimo stilių, fantastiškai žaidžiantį lyderį, jo pagrindinius pagalbininkus ir turimus rezervus.

„Žalgirio“ modelį primenanti Trinchieri filosofija

Nuotr. Imago Sport – Scanpix

„Nepažadinkite manęs, noriu, kad tai tęstųsi“, – po ketvirtosios pergalės paeiliui Eurolygoje žurnalistams sakė Trinchieri.

Iš tiesų, „Bayern“ sezono startas bavarų sirgaliams turėtų priminti saldžiausią sapną – per penkerias rungtynes iškovota pusė pergalių, kiek pernai per visą Eurolygos sezoną, o stilius, kaip tai padaryta, absoliučiai neprimena tos taškus gimdančios komandos su didelėmis skylėmis gynyboje.

Bavarijos klubas turi ketvirtą tiek puolimo (111,3 taško), tiek gynybos (102,3 taško) reitingą Eurolygoje. Šiuos skaičius jungia puiki kova po krepšiais – 53,9 procento visų įmanomų atkovoti kamuolių ir antras rezultatas stipriausiame Senojo žemyno turnyre.

Vasarą „Bayern“ atsisveikino su tokiomis Europoje užsirekomendavusiomis pavardėmis kaip Gregas Monroe, Petteri Kopponenas, Danilo Barthelis, Mathiasas Lessortas ar Maodo Lo, tačiau Trinchieri sumanumas tarpsezoniu pavertė ekipą žymiai įdomesne komanda stebėti.

Bavarai išsaugojo senbuvius Vladimirą Lučičių, Nihadą Djedovičių bei Paulą Zipserį ir juos aplipdė žaidėjais, kurie dar tik siekia įrodyti savo vertę Eurolygoje – Wade'u Baldwinu, Nicku Weileriu-Babbu ir Jalenu Reynoldsu.

Tokia klubo filosofija gali priminti Šarūno Jasikevičiaus laikus Kauno „Žalgiryje“, kai kasmet prie veteranų prisijungdavo alkani ir motyvuoti krepšininkai, spinduliuojantys noru pasikelti savo vertę.

Tiesa, jei galima įžvelgti „Bayern“ ir senojo „Žalgirio“ komplektacijo panašumus, tai Miuncheno ekipa kenčia dėl pajėgių vietinių žaidėjų deficito – iš 11 šio sezono branduolio žaidėjų vienintelis Paulas Zipseris yra vokietis, neskaitant Vokietijos pilietybes turinčių Djedovičiaus ir Leono Radoševičiaus.

Intensyvumas ir senosios mokyklos metimai

Nuotr. Imago Sports - Scanpix

Stebint „Bayern“ žaidimą šiemet, į akis krenta didelis intensyvumas abiejose aikštės pusėse ir tai geriausiai turėjo pajusti „Fenerbahče“, kuri antroje mačo dalyje išbarstė 21 taško persvarą.

Trinchieri komandos stiprybė šiemet neabejotinai bus gynyba, nes sudėtis turi labai gerą balansą tarp perimetro ir priekinės linijos žaidėjų.

Perimetro linijoje Djedovičius ir Weileris-Babbas yra protingi bei patikimai besiginantys krepšininkai, o Baldwinas su Lučičiumi – vieni geriausių savo pozicijos krepšininkų, kalbant apie žaidimą prie savojo krepšio.

Tuo metu priekinėje linijoje Trinchieri savo dispozicijoje turi aukštaūgių įvairovę, iš kurių kiekvienas pasižymi mobilumu – Malcolmas Thomasas, JaJuanas Johnsonas, Radoševičius ir Reynoldsas.

Šis balansas tarp dviejų linijų leidžia rungtynėse keisti gynybos sistemas, o dažniausiai Trinchieri kariauna savo oponentus išmuša iš vėžių, kai pradeda keistis ginamaisiais. Tai daryti jiems puikiai sekasi ir leidžia perimti po 5 kamuolius per mačą (trečias rezultatas).

Puolime Miuncheno klubas krepšinio bendruomenei priminė metimą iš vidutinio nuotolio, kuris šiuolaikiniame žaidime laikomas pasenusiu ir mažiausiai efektyviu.

Bavarai yra daugiausiai metimų iš vidutinio nuotolio išmetanti komanda (24 proc. visų metimų), stipriai lenkianti antroje vietoje esančią „AX Armani Exchange“ (19 proc. visų metimų).

Daugiausiai dvitaškių per rungtynes išmetanti Eurolygos komanda (vid. po 39,2) savo ruožtu mažiausiai akcentuoja tritaškius (34 proc. visų metimų, vid. po 20,8).

Tokius skaičius ir metimų pasirinkimus galima logiškai paaiškinti – atakų organizavimo funkcijos patikėtos Baldwinui, kuris nėra tikras įžaidėjas ir puolime dažnai improvizuoja, naudodamasis savo solidžiu metimu iš vidutinio nuotolio, o išreikšų snaiperių Bavarijos ekipa sudėtyje neturi.

Lučičius ir pagalbininkai

Nuotr. Imago – Scanpix

Neabejotinai pagrindiniu „Bayern“ pergalių kalviu sezono starte yra ilgametis komandos žaidėjas Lučičius.

Nuo 2016-ųjų klube žaidžiantis puolėjas per karjerą labiausiai yra vertinamas už juodą darbą gynyboje, tačiau šio sezono starte serbas tiesiog sprogo puolime – 17,2 taško (5 rezultatas) ir 22,6 naudingumo balo (2 rezultatas).

Neįtikėtinu 65 proc. tikslumu iš toli (13 iš 20) bei 75 proc. iš vidutinės distancijos (9 iš 12) atakuojantis 204 cm ūgio lengvasis krašto puolėjas, su sąlyginai nedideliu skaičiumi išmetamų metimų per rungtynes, daro milžinišką įtaką „Bayern“ puolimui.

Su beveik po 28 minutes žaidžiančiu Lučičiumi aikštėje „Bayern“ per 100 atakų pelno net po 175,9 taško, kas yra neįtikėtini skaičiai ir neabejotinai didžiausias rezultatas Eurolygoje tarp rotacijos žaidėjų. Palyginimui, Eurolygoje pernai dominavusio Shane'o Larkino puolimo reitingas siekė 144,6 taško.

Fenomenali serbo sezono pradžia ne tik, kad išlaiko „Bayern“ Eurolygos elite, bet ir sufleruoja, jog 31-erių Lučičius tarpsezoniu papildys vieną iš keturių stipriausių Senojo žemyno komandų, atsižvelgiant į itin siaurą aukšto lygio lengvųjų kraštų pasiūlą.

Bavarijos ekipos lyderis šalia savęs turi du pagrindinius ginklanešius – Baldwiną ir Reynoldsą.

Praėjusį sezoną Pirėjo „Olympiakos“ neatsiskleidęs 24-erių Baldwinas yra tas krepšininkas, kuriam Trinchieri užkrovė didžiausias atsakomybes – po 13,8 taško renkantis amerikietis ne tik, kad organizuoja „Bayern“ atakas, bet ir stabdo varžovų perimetro lyderius.

Puikiai sudėtas ir gerai gynyboje pozicijas užsiimantis amerikietis perima net po 2,6 kamuolio (geriausias rezultatas), o puolime geriausiai jaučiasi atviroje aikštėje bei žaidžiant vienas prieš vieną, dažniausiai užbaigdamas atakas iš vidutinio nuotolio.

Iš „Maccabi“ atvykęs 27-erių Reynoldsas sudėtyje pakeitė Monroe ir bent jau kol kas, tai atrodo daug geresnis variantas „Bayern“ – galingo sudėjimo amerikietis taip pat geba solidžiai žaisti nugara į krepšį, kovoti dėl kamuolių ir užbaigti pikenrolo situacijas, o jo didžiausias pranašumas prieš pirmtaką – gynyba.

Po 13,4 taško ir 6,6 atkovoto kamuolio renkantis Reynoldsas labai užtikrintai atrodo besikeisdamas ginamaisiais, o baudos aikštelėje yra sunkiai pastumiamas varžovas. Antras gynybos reitingas komandoje tai tik įrodo (94,6 praleidžiamo taško per 100 atakų).

Rezervai ir abejonės

Nuotr. Imago – Scanpix

Nepaisant fantastiškos „Bayern“ sezono pradžios, klubas turi ir neišnaudotų rezervų.

Geresnio žaidimo Trinchieri gali tikėtis iš komandos senbuvio Djedovičiaus, kurio statistika nors ir neatrodo prasta (7,8 tšk., 8,4 naud. bal.), bet tai yra krepšininkas, turintis potencialo stabiliai rinkti dviženklius rodiklius, o 21,1 proc. tritaškių pataikymas ir 2,4 klaidos per dvikovą nėra įprasti bosnio skaičiai.

Tragiškai sezono starte atrodo Thomasas – didelę patirtį Eurolygoje turintis amerikietis pelno vos po 1,8 taško per 13 minučių. Negana to, 31-erių aukštaūgis neblizga ir gynyboje, kur yra labiausiai vertinamas – 113,5 praleisto taško per 100 atakų.

Dar vienas žaidėjas, iš kurio Trinchieri tikisi gerėjančio žaidimo – Eurolygos debiutantas Weileris-Babbas. Antrąjį sezoną Europoje žaidžiantis 196 cm ūgio amerikietis yra universalus gynėjas, turintis potencialo tapti solidžiu krepšininku Eurolygoje.

Tiesa, nors viskas ant popieriaus ir perspektyvoje atrodo gražiai, yra ir klaustukų, kurie kelia abejones dėl galutinės sėkmės sezone.

Pirmiausia, ar įmanoma taip sėkmingai atrodyti Eurolygoje be tikro įžaidėjo? Vienintelis tikras įžaidėjas „Bayern“ yra 23-ejų Žanas Šiško, kuris nėra žaidimą keičiantis žaidėjas, ir įdomu, kaip Baldwino improvizacija veiks ilgoje perspektyvoje ir kiek jam pavyks patobulėti organizuojant atakas.

Taip pat bavarai sudėtyje neturi išreikštų snaiperių, o ypatingai ši problema gali išryškėti, kai varžovai pasivys „Bayern“ fiziniu pasiruošimu ir nenusileis intensyvumu atskirose aikštelės vietose.

Vis dėlto Bavarijos klubą sezono starte yra labai smagu ir įdomu stebėti, o ketvirtadienio vakaro dvikovoje Trinchieri kariauna pabandys pratęsti savo gražų sapną kovoje su kol kas krepšinio malonumo nejaučiančiais Madrido „Real“ krepšininkais.