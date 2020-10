Įvertinimai žalgiriečiams: rungtynes ištempę gynėjai, blankūs aukštaūgiai ir Vasturios spragos gynyboje

Macola

Šita skiltis man labiausiai patinka, taip ir toliau Jonai! bet norėčiau savo nuomonę išreikšti. Jankūnas.... 6 balai už ką??? už tai kad senbuvis? visi kalba kad labai svarbus jis rūbinėje, stuinku, net uz puse lemo LKL lygio vidutiniokas... geriau Marekas jo minutes žaistų Gebenui tik 7.5 is to kiek jis ga o zaisti tai net nedvejodamas 8 privalai rašyti, super minučių išnaudojimas. Vasturia, gynyboj šiandien labai silpnas bet bendras siaip vaizdas Žalgirio gynybos buvo akis badantis , prasidėjo gynyba nuo 3kel vidurio. Pasakyciau taip , negadina jis vaizdo, netrukdo niekam zaisti , atlieka juodą darba ir speju uz mažus pinigus tai kodel ne. Nigelis tamsusis arkliukas kartais galvoji ka jis veikia tokiam lygyje ,bet jis atlieka daug nematomo darbo, dar pakankamai protingas žaidėjas tai viskas super. Grigonis jau senai įrodė kad yra numeris 1 Žalgirio žaidėjas Walkup su Lekavicium superiniai... ner cia ka pridurti. man visada patiko zalgirio juodadarbiai kovotojai kuris ši met ir siaip paskutinius kelis metus yra Walkup , as realiai neįsivaizduoju kas jis kur dar taip blizgetu nei Žalgiryje. Louverne gal šiandien ir silpniau bet jo emocijos ir palaikymas komandos draugų ir reikiamu metu vistiek kažkur kažką prakisa... super