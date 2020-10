Jasikevičius apie jam keistą mačą Vitorijoje: „Taip nutinka tik kelis sykius“

Nuotr.: ZUMA PRESS – Scanpix

Šarūno Jasikevičiaus vadovaujama „Barcelona“ Eurolygos mače Vitorijoje stebuklingai išsigelbėjo rungtynių pabaigoje, o vyriausiasis katalonų treneris po susitikimo pažymėjo, kad tokie mačai yra itin reti.

Rungtynių žaidėjas Nikola Mirotic Taškai 18 Naudingumas 27 Dvitaškiai 70% 7/10 Perimti kamuoliai 2

Iki rungtynių pabaigos likus 3 minutėms „Barcelona“ atsiliko 10 taškų skirtumu (61:71), tačiau prasidėjus paskutinei minutei priartėjo iki 1 taško, o po apmaudžių „Baskonia“ klaidų triumfavo 72:71.

„Kai kuriuo metu mūsų žaidimas neatrodė geras, – pripažino Jasikevičius. – Bandėme ieškoti sprendimų ir galų gale, manau, mes atradome tinkamą mentalitetą. Kažkur pakeliui jį praradome. Tai yra vienos iš rungtynių, kuriose laimi ir iš jų pasimokai. Esi laimingas ir tiesiog vyksti namo. Keistos rungtynės.

Aišku, mes esame labai patenkinti pergale. Trečiajame ir ketvirtajame kėliniuose nežaidėme savojo krepšinio. Rungtynių pradžioje žaidėme su daug energijos, bet po to „Baskonia“ pradėjo žaisti geriau, o mes pradėjome abejoti. To negali būti. Bet laimėti su tikrai prastu tritaškių pataikymu (33,3 proc.) ir daugybe klaidų (19) yra gerai. Rungtynes pradėjome su geru mentalitetu, bet po to turėjome daug pakilimų ir nuosmukių.

Jeigu manote, kad treneris gali daug ką pasakyti, tai supraskite, kad tai yra tikrai sunku. Aš galiu pasakyti apie tai, kas vyksta ant parketo: mes negalime prarasti kamuolių, mes nepataikome, po netaiklių metimų neatkovojame kamuolių puolime... Bandau pasakyti tai, kas vyksta aikštėje ir kaip turime tai pakeisti. Nuo tada, kai negalėjome pelnyti taškų, aš ieškojau tinkamo penketuko, išleidau geriausiai puolime žaidžiančius krepšininkus – Kuricą, Mirotičių, Abrinesą ir Heurtelį. Mums reikėjo įmesti taškus. Nežinau, kaip mes sugebėjome laimėti. Ką aš galiu pasakyti? Taip nutinka tik kelis sykius.“

„Baskonia“ vyriausiasis treneris Duško Ivanovičius graužėsi dėl paleistos puikios galimybės laimėti rungtynes.

„Šiandien parodėme, kad nėra nieko neįmanomo. Kai kuriuo momentu atrodė, kad yra neįmanoma pralaimėti šių rungtynių, bet mes sau iš neigiamos pusės parodėme, kad tai yra įmanoma. Per paskutines kelias atakas gynyboje nes neturėjome agresyvumo, nepasinaudojome pražangomis, kelis kartus suklydome. Tuo krepšinis ir yra gražus – kai jau galvoji, kad viskas yra baigta, taip nėra. Mes ir toliau kausimės, kad ir vėl padarytume neįmanomą, tik šįkart mums iš teigiamos pusės.

Taip jau nutinka. Aš esu labai labai piktas. Bet ką aš galiu padaryti? Mes dabar tiesiog turime galvoti apie kitas rungtynes“, – sakė Ivanovičius.

„Barcelona“ Eurolygoje turi penkias pergales ir vieną nesėkmę bei kartu su Kauno „Žalgiriu“ dalijasi pirmąja vieta.

Ketverias rungtynes sužaidusi „Baskonia“ lieka su dviem laimėjimais ir dalijasi 10-11 pozicijomis.