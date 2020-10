Kentėti pasiruošęs Kairys: „Nevėžis“ sužaidė labai geras rungtynes“

L

Čia viskas pateisinama toks bardakas rūbinėje vyko žaidė su 8 žaidėjais kai kurie net nesitikėjo žaist viskas pateisinama ypač kai Kėdainių ekipa su tokia pačia sudėtimi žaidžia visą sezoną. Turėtų Goudelocką, normalų įžaidėją, nes Marčiulionis per daug jaunas ir daug klysta, o Bičkauskis šūdas būtų kitokis vaizdas be to turėtum Echodas kuris kamuolių nemažai atkovoja, taipogi Ndourą kuris gerai gynyboje stovi tai reikia nepergyvent. Aišku Kairys čia gal ir perdeda, tačiau svarbiausia tikėt. McCullough pramiega kartais gynyboje, bet realiai ne tik jis. Apskritai rytas žaidė su vienu centru tai buvo sunku kovot dėl kamuolių