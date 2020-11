Solidus įvertinimas: Grigonis – Eurolygos spalio mėnesio MVP

uz zalgiri

taiklumas pas ji geras, bet jegos ir greicio mazoka todel kaip sf jis tiesiog per skystas, o kaip sg per letas. dabar tokius stat darosi nes tokiam Zalgiryje isvis ner kam zaist bet nuejus i rimtesne EL komanda geriausiu atveju butu roleplayer. anyway, dziugu uz mariu, gal pavyks susimedziot gyvenimo kontrakta