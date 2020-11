„Eurohoops“: dviejų Eurolygos klubų pasiūlymus svarstantis Jacksonas linksta prie „Panathinaikos“

mod123

Isvyko tai isvyko, jo reikalas, bet keisciausia, kad po jo isvykimo visas Rytas tarsi subiro, ir nebepazaidzia, nejaugi nuo jo tiek priklausomi buvo, jug jis individualas buvo, dazniau verzdavosi vienas, ir uzbaigdavo vienas, jo isejimas turetu kaip tik i nauda but komandai, ir is principo turetu rodyt, kad yra taip pat geri ir be jo.😀