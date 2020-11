„Real“ Kaune versis be trijų krepšininkų

...

Be kokiu nuostoliu, nuo sezono pradzios nera pagrindinio SF Garino, del to Vasturia turi zaist toj pozicijoj kur atrodo apgailetinai ir ji visi suvalgo 1x1 .. Is vis daugiau EL paziurek, dabar dauguma komandu vienam mace vienu truksa kitam kitu. Vakar Baskonia gavo ir asvel zaide vieni bet nebuvo pries Zalgiri sumetusiu 10 ir 17 tasku Lacombe ir Yabuselle.