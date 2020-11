„Šiauliai“ išreiškė pasitikėjimą Sireika, bet prie trenerio likimo klausimo grįš po mėnesio

:D

draugeliu,giminiu,valdomas klubas,tai yra atspindys kai zmones dirba be kompetenciju,paskui kitas didziuojasi,savo skautingu,jog dugno komandoj kuria visi daro po 20akiu,ir trecio gale-ketvirtam keliny zaidzia praktiskai atsarginiai arba jaunimas,pries kuriuos toks kaip fridriksonas pasidaro statistika kai mazina atsilikima kad neatrodytu baisiniai skaiciai rungtyniu gale,ateina viesai i eteri ir puikuojasi jog menesio mvp va turim tai kaip mes neskautinam ? kur leday jusu? ant tiek gerai skautina kad i pf nupirko sf be metimo :D ar sito neatsimenat jau ? van vlietas kvieciamas i rinktine? pas mus ir zelionis kvieciamas buvo,dabar jis kvieciamas i nkl ir pieno zvaigzdes,nieko neismanancius zmones gal ir veikia tas zodis rinktine, bet kai supranti konteksta,kad toj rinktinej langu vos ne puse lklo jau pazaide,iskaitant tokius asus kaip bickauski,tai tada biski supranti kas per reikalas,svarbiausia pries savo lygio komandas gauna be jokiu variantu,pries ppz tik buvo taskas i taska,ziuri siauliai-cbet ir atrodo,kad tas cbetas fiba cl lygio kaip cia taip? ar jie is tikro tokie geri,ne ne ne,cia varzovas siuo atveju siauliai leidzia varzovui taip atrodyt,linkiu siauliam,kad postuose sedetu kompetetingi asmenys,kurie vadovautusi ne jausmais,o protu,nes viskas prasideda nuo valdybos,toks kaip zukis sedi,nuosirdziai nesuprantu kokia jo kompetencija uziimamose pareigose? turi kazka baiges situ reikalu? diplomai? patirtis? turbut kad pazintys :)