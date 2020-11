Tautvydas Lydeka paliko „Rytą“

Nuotr.: BNS

Nuotr. BNS

Tautvydas Lydeka atsisveikino su Vilniaus „Ryto“ komanda. Tinklalapio „BasketNews.lt“ žiniomis, ketvirtadienį baigė galioti mėnesio trukmės sutartis tarp abiejų pusių.

Į Vilniaus klubą grįžęs 37-erių veteranas pastarąjį laikotarpį užpildė sudėtyje atsivėrusią spragą susižeidus Martynui Echodui, kuris šeštadienį Pasvalyje gali grįžti į aikštelę.

Po nykščio lūžio pasveikęs vidurio puolėjas sėkmingai įsiliejo į komandos treniruotes ir nejaučia žymių traumos padarinių.

Taip sutapo, jog ketvirtadienį Vilniuje nusileido ir ilgai lauktas Maurice'as Ndouras. „Rytas“ apie kontraktą su 29-erių senegaliečiu pranešė dar spalio 18-ąją, tačiau puolėjo atvykimas gerokai užtruko dėl dokumentų tvarkymo.

Penktadienį krepšininkui buvo atliktas COVID-19 testas, toliau laukia medicininė patikra, po kurios paaiškės, ar naujokas pasirodys LKL šeštadienio rungtynėse su „Pieno žvaigždėmis“.

Lydekai atvykstant spalio pradžioje „Ryte“ taip pat sprendėsi kito priekinės linijos žaidėjo Chriso McCullough likimas, kuris buvo suspenduotas dėl drausmės taisyklių pažeidimo.

Lydeka „Ryto“ gretose per mėnesį sužaidė ketverias rungtynes. Patyręs centras per tris LKL susitikimus aikštėje praleido po 12 minučių, įmetė po 4 taškus ir atkovojo po 3 kamuolius, o vienintelėje FIBA Čempionų lygos akistatoje su Atėnų „Peristeri“ per 10 minučių krepšio neatakavo, atkovojo 2 kamuolius ir atliko rezultatyvų perdavimą.

Ikisezoniniame laikotarpyje druskininkietis dirbo su Alytaus „Dzūkija“, kurios marškinėlius trumpai vilkėjo praėjusį LKL sezoną.

Lydeka prieš tai sostinės klubui atstovavo 2013-2014 metais.

Maurice'o Ndouro atvykimas: