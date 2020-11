Atsisveikinimas su fanais: „Žalgiris“ – „Real“ 54:48 (Po II kėl.)

Shilleris niekaip nsuvokia, kad su tokiu startiniu penketu jam laikas baigti, nes Vasturia ne Eurolygai, o Lauvergne su Hayes patys faini sau, be energijos ir be didelių ambicijų, turi sau kontraktus ir tiek. O Eurolygoje Shilleris dar nesusigaudo, kad negalima eiti į aikštelę nenuteikus komandos, nuolat dovanoja po kėlinį be gynybos - tokia akcija kaip sakoma. Aišku Žalgiriui nepaprastai sunku be SF, bet čia jau komolektacijos bėdutės.