Pergale džiaugęsis Laso: „Raktas į pergalę buvo gera komandinė gynyba“

Nepaisant 54 „Žalgirio“ taškų per pirmuosius du kėlinius, karališkajam Madrido „Real“ klubui lemiamomis ketvirtojo kėlinio akimirkomis pavyko pristabdyti kauniečių puolimą ir iš Kauno išvykti pakeltomis galvomis (93:90).

Madrido ekipos treneris Pablo Laso, kaip pagrindinį raktą į pergalę, akcentavo būtent puikų darbą savoje aikštelės pusėje.

„Šiandien sužaidėme dvi skirtingas puses. Pirmoji pusė buvo graži, skirta susirinkusiems fanams. Abi komandos pataikė tritaškius, draskė gynybą prasiveržimais, tačiau nė vienas treneris nebuvo patenkintas.

Jeigu nori iškovoti pergalę, reikia pradėti nuo gynybos. Po ilgosios pertraukos tai ir padarėme bei susikoncentravimas ties gynyba padėjo perimti iniciatyvą į savo rankas. Todėl pergalę padėjo pasiekti ne geras puolimas, o sutvarkyta gynyba rungtynių pabaigoje. Esu labai laimingas, kad pavyko iškovoti pergalę, ypač prieš tokį pajėgų ir gerai žaidžiantį „Žalgirį“, – spaudos konferencijoje pergale džiaugėsi „Real“ strategas.

– Walteris Tavaresas sužaidė labai geras rungtynes, ar prieš mačą akcentavote jo agresyvų žaidimą?

– Taip. Walteris yra labai svarbus komandos žaidėjas, nepaisant vos 21 minučių ant parketo jis buvo dominuojanti jėga. Eddie pasižymėjo tiek taškų rinkimu, tiek atkovotais kamuoliais puolime, tačiau pagrindinis raktas į pergalę buvo gera komandinė gynyba. Norėčiau pabrėžti savo auklėtinių komandinį darbą rungtynių pabaigoje. Jis buvo puikus.

– Kaip po ilgosios pertraukos pavyko sustabdyti Thomasą Walkupą?

– Pirmojoje pusėje į Walkupą atkreipėme per mažai dėmesio ir leidome jam kontroliuoti žaidimą. Tačiau po ilgos pertraukos mums pavyko jį sustabdyti, neleidome išsimesti Walkupui laisvų metimui. Ši korekcija buvo viena iš esminių faktorių, kodėl mums pavyko nugalėti, nes po ilgosios pertraukos mūsų gynyba tik gerėjo.

Rungtynių žaidėjas Walter Tavares Taškai 22 Naudingumas 34 Atkovoti kamuoliai 12 Baudų metimai 80% 4/5

– Ar galite palyginti Šarūno Jasikevičiaus ir Martino Schillerio puolimo filosofijas?

– Kai ateina naujas treneris, normalu, jog filosofija pasikeičia. Aš manau, kad Grigonis dabar turi svarbesnę rolę ir daugiau kamuolio savo rankose, Milaknis ir toliau išlieka pavojingas ant trijų taškų zonos, Lekavičius taip pat turi svarbų vaidmenį kylant nuo suolo. Tai vis dar tokia pati pavojinga komanda „du prieš du“ situacijose. Aišku, dabartinis „Žalgiris“ po krepšiu žaidžia mažiau nei tai buvo įprasta. Komanda labiau koncentruojasi į laisvesnį krepšinį, kas pridaro problemų daugeliui komandų. Noriu pabrėžti, jog nepaisant trenerio pasikeitimo, „Žalgiris“ išlaiko daug gerų dalykų iš praeities.

– Kodėl Tavaresas ant parketo praleido tik 21 minutę?

– Walteris rungtynių pradžioje turėjo problemų su asmeninėmis pražangomis, o mes žinojome, jog rungtynės bus ilgos, todėl bandėme jį apsaugoti. Ypač tada, kai jis užsidirbo trečiąją pražangą. Buvo toks momentas, kada mums reikėjo pasitempti tiek puolime, tiek gynyboje ir tam duotuoju momentu labiausiai tiko Tray Thompkinsas. Taip pat matėme, kad „Žalgiris“ stengėsi atakuoti Tavaresą, todėl mums tekdavo išimti jį iš rotacijos. Aš manau, kad 21 minutė buvo būtent tas laikas, kurį jis turėjo praleisti ant parketo. Ne visada didesnis minučių skaičius reiškia, jog žaidėjas pasirodys geriau ir įmes daug taškų.

– Šį sezoną Eurolygos rungtynėse pirmą kartą ant parketo pasirodė veteranas Felipe Reyesas. Kokia yra jo fizinė kondicija ir kodėl jį išleidote tik šiandien?

– Felipe turėjo problemų su sveikata, jį kamavo čiurnos trauma. Reyesui reikia laiko įsivažiuoti. Man apskritai džiugu, kad jis šiandien pasirodė ant parketo. Tai buvo pirmasis jo pasirodymas Eurolygoje šiais metais ir tikiuosi, jog Felipe gerins savo žaidimą.

– Kaip buvo svarbu turėti sveiką Facundo Campazzo?

– Facu statistika šiandien buvo solidi, nes jis galėjo susikurti metimus. Tačiau aš labiau akcentuočiau Campazzo žaidimą gynyboje, jis buvo vienas iš pagrindinių krepšininkų gynybos grandyje stabdant „Žalgirio“ gynėjus. Facundo buvo labai agresyvus žaidžiant į kamuolį ir antroje pusėje padidino savo intensyvumą. Labai svarbu, kai įžaidėjas aikštelėje priima teisingus sprendimus ir atlieka 10 rezultatyvių perdavimų. Krepšinio esmė nėra vien įmesti į krepšį, svarbu ir kurti situacijas savo komandos draugams, kurios atveda iki lengvų taškų. Aš pats buvau įžaidėjas ir geriausiai žinau šią poziciją. Facu žaidė puikiai ir antroje rungtynių pusėje abiejose aikštelės pusėse sulaukiau iš jo gerų sprendimų.

– Ar žaisti neįprastoje atmosferoje yra lengviau?

– Nekenčiu žaidimo tokioje tuščioje arenoje. Čia esame pasiekę skambių pergalių ir patyrę sunkių pralaimėjimų, tačiau žaisti geroje atmosferoje yra svarbiausias dalykas. Gėda, jog negalime žaisti be sirgalių ir dėl to nukenčia daugelio komandų rezultatai. Visi žinome, kaip „Žalgirio“ fanai prisideda prie klubo pergalių, sukurdami gerą atmosferą, bet išvykose kauniečiai taip pat nepatirs priešiškos atmosferos, nes beveik visur irgi žaidžiama be sirgalių. Sirgaliai ir krepšinis yra neatsiejamos dalys ir nekenčiu, kai reikia žaisti tuščiose arenose. Ši situacija kenkia visiems.

– Ką „Real“ turi pakoreguoti, kad sugrįžtų į Eurolygos turnyrinės lentelės viršų?

– Mes sužaidėme vos 7 rungtynes. Sezonas tik prasidėjo. Turime naujus žaidėjus, naujus vaidmenis ir komanda turi augti palaipsniui. Jeigu norime išlikti viena geriausių Eurolygos komandų, turime išlaikyti pastovumą visas 40 minučių.