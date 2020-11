Arnas Velička: apie komplikuotą situaciją Prancūzijoje, žaidimą per du miestus ir šuolio gerinimą

Nuotr.: Champagne Basket Facebook Nuotr. Champagne Basket Facebook Vasarą į atletiškumu išsiskiriančią Prancūzijos lygą persikėlęs Arnas Velička pasitinkant lapkričio mėnesį nemaloniai prisiminė nežinomybės kupiną jausmą, kurį buvo pajutęs dar kovo 13-ąją, LKL sezono nutraukimo dieną. COVID-19 viruso skaudžiai talžoma Prancūzija lapkričio mėnesiui paskelbė visuotinį karantiną, kadangi užsikrėtimų skaičius pasiekė 40-50 tūkstančių per dieną, o lapkričio 6-ąją buvo pranešta apie 60 tūkst. užsikrėtimų. Virusas palietė ir aukščiausiąją Prancūzijos krepšinio lygą bei lietuvio atstovaujamą Reimso ir Šampanės Šalono CBA klubą. Nors klubams nebuvo uždrausta žaisti rungtynių, tačiau jie neteko galimybės į arenas įsileisti žiūrovus. Prancūzijos ekipoms gaunamos pajamos už bilietus yra tokios svarbios, kad tik trys komandos galėjo pratęsti čempionatą. Tai – Paryžiaus „Metropolitans 92“, „Monaco“ ir Vilerbano ASVEL, trys turtingiausi pirmenybių klubai, kurie taip pat varžosi ir Europos turnyruose. Šios ekipos sutiko tęsti čempionatą ir žaisti tik namų rungtynes, o tai buvo reikalinga dėl įsipareigojimų televizijoms. Pažvelgęs į pirmenybių tvarkaraštį, 20-metis Velička lapkritį savos komandos rungtynių neišvydo. Gruodžio mėnesio rungtynės vis dar yra paliktos tvarkaraštyje, bet pats įžaidėjas abejoja, ar taip stipriai nuo viruso kenčiančioje šalyje šiais metais dar galės įprasta tvarka vykti čempionatas. „Situacija tikrai nėra labai maloni, tokia, kokia buvo ir kovo mėnesį, – interviu tinklalapiui „BasketNews.lt“ sakė 195 cm ūgio Velička. – Dabar visą savaitę nevyko jokių komandinių treniruočių, tik tiek gerai, kad turime savo salę ir galime nueiti tada, kada norime, todėl sportuoju individualiai. Galbūt kitą savaitę jau prasidės komandinės treniruotės, klubo vadovai kalbėjo, jog galimai per tą mėnesį žaisime draugiškas rungtynes.“ Spalio viduryje Prancūzijoje buvo įvesta komendanto valanda, kai žmonės privalėjo būti namuose nuo 21 valandos vakaro iki 6 val. ryto, o dabar ši tvarka yra dar griežtesnė. „Dabar visai negalima eiti į lauką, turi sėdėti namie, gali tik išeiti į parduotuvę, per parą vienam žmogui leidžiama į lauką išeiti vienai valandai, – pasakojo Velička. – Jeigu nori eiti į parduotuvę, internete yra puslapis, kuriame turi užpildyti formą. Tam, kad nueitume į treniruotes, komanda mums išdavė lapus, kuriuos galėtume parodyti policijai, jeigu ji mus sustabdytų, įrodytume, jog einame į darbą. Miestas yra tuščias, važinėja tik automobiliai, išvežantys maistą. Žmonės neina iš namų, atsakingai elgiasi. Jeigu pasakė, tai visi taip ir daro.“ Pats Velička labai norėtų lapkričio mėnesį rungtynes visgi sužaisti – jis yra įtrauktas į išplėstinį Dariaus Maskoliūno 25 kandidatų sąrašą, kurie pretenduoja mėnesio pabaigoje Europos čempionato atrankos etape Vilniuje ginti Lietuvos rinktinės garbę. „Kai dabar man tokia situacija, tai su didžiausiu malonumu žaisčiau rinktinėje, – šypsodamasis sakė vyrų rinktinėje dar niekada nežaidęs gynėjas. – Man būtų tikrai labai daug džiaugsmo, žaidžiau tik visose jaunimo rinktinėse. Būtų tikrai labai malonu žengti kitą žingsnį.“ Velička per pirmąsias šešerias Prancūzijos lygos rungtynes jau spėjo pamėgti šias pirmenybes. Jis vidutiniškai per 28 minutes pelno po 11,8 taško, atkovoja po 3,7 kamuolio, atlieka po 5,8 rezultatyvaus perdavimo (6 vieta lygoje) ir renka po 13,3 naudingumo balo. Krepšininkas taip pat prideda po 4,3 išprovokuotos pražangos, o jeigu pražangos būtų skaičiuojamos į bendrą efektyvumo vidurkį, Velička rinktų po 16,3 naudingumo balo. „Iš manęs tai daug atima“, – juokdamasis kalbėjo Velička. Interviu su atakų organizatoriumi – apie sprendimą persikelti į Prancūziją ir šios šalies krepšinio lygą, dėl koronaviruso sustabdytą čempionatą, sunkų darbą vasarą, tobulėjimui skirtą pirkinį už 5 tūkst. eurų ir norą prasibrauti į NBA nepaisant šiemet atsiimtos paraiškos naujokų biržai. – Kaip sekėsi nuo sezono pradžios įsilieti į komandą?

– Pas mus nemaža komandos dalis prisijungė vėliau, ruošiantis sezonui buvome tik penkiese iš pagrindinės komandos, o likę žaidėjai – iš jaunimo ekipos. Dėl to man ruošiantis sezonui reikėjo daugiau imtis iniciatyvos, žaisti su kamuoliu, daugiau įtraukti komandą. Dabar susirinko visi žaidėjai, yra daugiau talento ir sezono pradžioje reikėjo daugiau dalintis atsakomybėmis. Visi suvažiavo ir buvo vaidmenų pasiskirstymas, galbūt tuomet buvau šiek tiek pasyvesnis. Reikia susižaisti, mūsų atakuojantis gynėjas turi 22,4 taško vidurkį, tai reikia ir jam duoti žaisti. Kai aš žaidžiu savo krepšinį, tie skaičiai visada išeina geri. Nesifokusuoju į juos, tiesiog turiu daug energijos, daug veržiuosi, išprovokuoju pražangas, atrandu progų ir sau, ir komandos draugams. Tuomet, kai reikia traukti komandą, man sekasi žymiai geriau. – Koks dabar yra jūsų vaidmuo komandoje?

– Esu pagrindinis įžaidėjas ir treneris nori, kad būčiau agresyvus, būčiau komandos smegenys, visus įtraukčiau į žaidimą ir sustatyčiau į vietas. Komandoje nuo manęs labai daug kas priklauso. – Rungtynėse su Le Mano „Sarthe Basket“ pelnėte 25 taškus, atlikote 10 rezultatyvių perdavimų ir tapote turo MVP, o jūsų komandą pasiekė kol kas vienintelę pergalę. Kuo įsiminė šis mačas?

– Mūsų pagrindinis taškų rinkėjas galvojo, kad galbūt turi koronavirusą, todėl nežaidė. Dėl to man labiau reikėjo imtis iniciatyvos, o mes dviese komandoje ir kuriame žaidimą. Taip ir pavyko sužaisti tokias rungtynes. – Vasarą buvote gavęs dėmesio ir iš Klaipėdos „Neptūno“. Kodėl nutarėte išvykti į Prancūziją?

– Buvo kalbų su „Neptūnu“, bet aš norėjau eiti į stipresnę lygą. Vis tiek ši lyga yra žymiai atletiškesnė, yra daug amerikiečių, kurie yra aukšto lygio. O į LKL šiemet atėjo daug žaidėjų iš NKL, manau, kad lygis yra smukęs. Džiaugiuosi, kad išėjau į tokią stiprią lygą, čia yra daug iššūkių. Tuo labiau, kad ši lyga yra labiau panaši į NBA, ją NBA klubai labiau stebi, todėl sužaidus kelias geresnes rungtynes iškart padidėja dėmesys, o tai irgi buvo plano dalis. Iš Prancūzijos į NBA patenka daug krepšininkų, čia yra daug talentingo jaunimo. Mano tikslas yra NBA, stipriausia pasaulio lyga. O kaip pavyks, žiūrėsime. – Ar jūsų atstovaujama komanda nebuvo susidūrusi su COVID-19 virusu?

– Kai atvažiavau į Prancūziją, man padarė kraujo tyrimus ir pasakė, kad rado antikūnų, pagal kuriuos buvau prasirgęs virusu prieš du mėnesius. Buvo tikrai keista, nes visada gerai jaučiausi ir neturėjau jokių simptomų. Sezono metu buvo susirgę du startinio penketo žaidėjai, tai turėjome žaisti septyniese. Dar vienas žmogus prieš sezoną pusantro mėnesio sirgo COVID-19, todėl atvažiavo su 12 kg antsvoriu, turėjo daug sportuoti, kol pradėjo įeiti į gerą formą. Dėl to tokie ir komandos rezultatai, daug pralaimėjimų, nes neturime visos komandos. Paskutinėse keliose rungtynėse tik su visa sudėtimi žaidėme. Be to, mes sezono pradžioje vis žaidėme su geromis, Top 8 Prancūzijos komandomis. Manau, kad turime nemažai talento ir jeigu tas sezonas įsivažiuos, jeigu visi būsime sveiki, tai tikrai galime savo poziciją pagerinti. – Ar tiesa, kad nepaisant sezono stabdymo, Prancūzijos klubai krepšininkams išmoka visas algas?

– Taip, visi šneka, kad gerai, jog esame Prancūzijoje, nes valdžia padės išmokėti visus kontraktus. Už praėjusį sezoną čia žaidėjai gavo 85 procentus, tiek pat, kiek ir Eurolygos komandos. Čia yra gera finansinė situacija, niekas nevėluoja. – Prancūzijoje jūsų komanda pagal vieną aspektą yra išskirtinė – vienas rungtynes žaidžia Reimse, o kitas – už 47 km esančiame Šampanės Šalone. Kaip jums patinka tokia tvarka?

– Tiesiog komandos rėmėjai yra iš dviejų miestų, abu jie remia komandą, todėl reikia vienas rungtynes žaisti vieno miesto arenoje, kitas – kito miesto. Tokia įdomi situacija. Vienoje arenoje visai nesitreniruojame, tai atvažiuojame kaip į išvyką. Man pačiam geriau sekasi Reimso salėje, nes čia gyvenu, salė už 5 minučių kelio, o kita salė – už valandos. Iš šono atrodo, kad tos salės yra identiškos, vienodai įrengtos. Prieš atvažiuojant į Prancūziją net nežinojau, kad taip yra. – Vidutiniškai išprovokuojate po 4,3 pražangos, o mače su Le Mano klubu varžovus privertėte prasižengti 12 kartų. Kaip pavyksta taip dažnai prigauti oponentus?

– Manau, kad žaidžiu agresyviai. Dažnai būna, kad žaidėjai bando mane stabdyti rankomis, o aš bandau tai išnaudoti kaip savo pranašumą. Tai yra nelegalu, traukiu per jų rankas, stengiuosi pagauti ant judesio ir jiems fiksuojamos pražangos. Taip pat stengiuosi daug veržtis, kartais ir greitose atakose sustabdo pražangomis. Nesistengiu to daryti, bet per tiek metų automatiškai gaunasi. Būna rungtynių, kad atrodo, jog teisėjai specialiai nešvilpia pražangų, nors jos yra padaromos. Paskutinėse rungtynėse mano oponentas praktiškai kiekvieną kartą man atliekant metimą po manimi palysdavo arba liesdavo ranką, bet teisėjas nė karto nesušvilpė pražangos. Tai irgi labai išmuša iš ritmo. – Apskritai, nežiūrint į COVID-19 sukeltą situaciją, ar sprendimas persikelti į Prancūzijos lygą pasiteisino?

– Jeigu ne koronavirusas, tai mano situacija būtų labai gera, bet dabar ji yra sujaukta. Neturime informacijos, kada vėl žaisime. Bet žaidėjų lygis ir meistriškumas čia yra žymiai aukštesnis nei LKL, būna labai sunku gintis prieš staigius amerikiečius. Tikrai žaisti čia yra didesnis iššūkis nei prieš tas pačias LKL komandas. – Kaip atrodė jūsų tarpsezonis?

– Kai kovo mėnesį sezonas sustojo, dvi savaites pailsėjau, o tuomet nuo kovo mėnesio pabaigos iki „Bucket Summer league“ turnyro sportavau kiekvieną dieną. Gyvenau Kaišiadoryse, toliau nuo Kauno, buvau susitaręs dėl salės, ten turėjau ir automatinę metimų mašiną. Visada sportavau, kasdien po 4 valandas, dariau programą, kuri labai padėjo atletiškumui. Tai atsipirko. Tėvai turi sodybą Žasliuose, šalia Kaišiadorių, ten daug ploto, krepšinio aikštelė, tai buvo geros galimybės sportuoti. – Nusprendėte pats nusipirkti metimų mašiną? Ji kainuoja apie 5 tūkst. eurų?

– Taip. Kai dar žaidžiau sezoną Prienuose, gruodžio mėnesį ją nusipirkau. Manau, kad tai padėjo pagerinti metimą. Tritaškių pataikymo procentas tiek praėjusio sezono antroje pusėje, tiek dabar yra pagerėjęs. Jeigu vėl būtų sudėtinga situacija dėl viruso, tai galėčiau išsitraukti metimų mašiną ir toliau dirbti. Kai yra tokia COVID-19 situacija, turi salėje būti vienas, o kai kažkas paduoda kamuolį, tuomet yra žymiai geriau. – Ką norėjote pagerinti su sportavimo programa, kurią atlikote vasarą?

– Sezono metu sunku atlikti šuolio gerinimo programą, nes rungtynių grafikas nėra toks paprastas. Turėjau penkis mėnesius ir galėjau daryti ką noriu, galėjau susikoncentruoti ir nuosekliai viską daryti. Dirbau pagal „PJF Performance“ programą, trenerį žinau jau kelis metus. Dėl šios programos mano šuolis stipriai pagerėjo. Sveriu tiek pat, bet vasarą dar daugiau numečiau riebalų. Dabar tikrai jaučiuosi geros formos. Šį laiką, kai neturėsiu rungtynių, irgi išnaudosiu. Sezono metu negalėjau daryti savo sportavimo programos, dabar vėl ją pradėsiu ir, manau, jog vėl pastiprėsiu fiziškai. – Kiek pačiam dabar yra sunku psichologiškai, kadangi ilgą laiką negalėsite žaisti rungtynių?

– Tikrai nėra lengva. Iš pradžių galvojau kas čia bus vėl tas pats, kas kovo mėnesį... Kai sužinojau, kad turėsiu salę, tuomet pasidarė šiek tiek lengviau, nes žinojau, kad galėsiu tą laiką skirti tobulėjimui. Keista, kad vėl galime praleisti tiek laiko be rungtynių. Stengiuosi daryti tai, ką galiu.

